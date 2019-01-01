متفوقًا على ميسي ورونالدو - جناح ليستر سيتي أثرى لاعب في العالم

جناح ليستر سيتي الشاب فائق بلقيه يحصد لقب أغنى لاعب في العالم متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يعد اللاعب الشاب فائق بلقيه جناح فريق ليستر سيتي هو اللاعب الأغنى في العالم وهو أمر غير معتاد بالنسبة لجماهير كرة القدم حول العالم أن ينال تلك المكانة لاعب بفريق وسط جدول بالدوري الإنجليزي.

عادة ما يكون الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على صدارة تلك القائمة، وقد يدخلها على سبيل الاستثناء نجومًا مثل ماتيو فلاميني أو نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، لكن أن يتربع أحدهم على صدارتها بذلك الشكل لم تتكرر سوى عن طريق فائق بلقيه .

تقرير | متى يرفع ريال مدريد الراية البيضاء في الدوري الإسباني؟

اللاعب صاحب الـ 20 عامًا يتصدر تلك القائمة رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول لليستر سيتي بعد، لكنه من حظه أنه ابن شقيق سلطان بروناي حسن بلقيه ويملك ثروة تقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي.

تجاوزت ثروة بلقيه نظيرتها الخاصة بواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وحامل لقب الكرة الذهبية خمس مرات كريستيانو رونالدو بحوالي 100 ضعف حيث يملك البرتغالي ثروة تقدر بحوالي 200 مليون دولار.

هودسون ورانييري وأكبر المدربين عمراً في تاريخ البريميرليج

صاحب الـ 20 عامًا ولد في لوس أنجلوس الأمريكية وكان يمكنه تمثيل منتخب الولايات المتحدة إلا أنه اختار أن يمثل منتخب بلاده الأصلي، حيث استدعي لفرق الشباب أكثر من مرة بالإضافة لخوضه خمس لقاءات مع المنتخب الأول.

ولم يخفي اللاعب أن والداه ساعداه كثيرًا ليصبح لاعب كرة قدم في تصريحات سابقة عندما قال مع "ديلي ميرور": "والداي كانا داعمين كبيرين بالنسبة لي طوال حياتي من أجل تحقيق أحلامي لأكون لاعب كرة قدم".

جدير بالذكر أن عم بلقيه الآخر الذي يترأس أحد صناديق استثمار بورناي معروف بحبه الكبير للسيارات والتفاخر بكل ما هو غالي ونفيس، وقدرت مصروفاته على السيارات والساعات والنظارات بحوالي 35 مليون دولار أمريكي في الشهر، كما سبق له أن طلب حفلًا خاصًا من النجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون في عيد ميلاده.