متفوقًا على ميسي ورونالدو.. بطاقة هالاند الورقية بـ 371 ألف يورو!

بطاقة ورقية قيمتها الحقيقة لا تتجوز يورو واحد فقط تم بيعها بـ 371 ألف يورو بسبب إرلينج هالاند.

حصل أحد محبي المقتنيات الكروية على بطاقة ورقية للنجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند بقيمة قياسية.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سبورتس كارد دايركت"، والذي أوضح أن البطاقة بيعت برقم قياسي من خلال مزاد علني.

ووصلت قيمة البطاقة في المزاد لحوالي 371 ألف يورو، وهو الرقم الذي لم يتكرر من قبل في تاريخ بطاقات نجوم كرة القدم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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صاحب الـ 20 عامًا جذب أنظار كبار أوروبا له بعد المستويات الطيبة التي يقدمها رفقة فريقه بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

ويأتي تشيلسي ومانشستر سيتي ويونايتد على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ومعهم ليفربول وبرشلونة وريال مدريد.

وفقد هالاند فرصة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بسبب غياب منتخب بلاده النرويجي عن المنافسات.

جدير بالذكر أن عدة تقارير صحفية أكدت على وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يسمح له بالرحيل في 2022 بالرغم من نفي ناديه.