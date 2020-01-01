متفوقًا على اليونايتد وآرسنال، ليفربول الأقل انتظارًا بدون لقب الدوري

مدينة جون لينون تستعد لاستقبال لقب الدوري بعد 3 عقود

إذا كان ليفربول قد أنهى العام الماضي متويجًا بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فشله في 3 مناسبات، فهناك أمر واحد فقط يلهث عملاق مرسيسايد وراءه منذ زمن بعيد، وهو استعادة السيطرة المحلية وأمجاد السبعينات والثمانينات، عندما ظفر بلقب الدوري 11 مرة، رافعًا غلته من الألقاب إلى 18 لقبًا في تاريخه الممتد لـ127 عامًا.

3 عقود وجماهير ليفربول تحلم بتذوق طعم البريميرليج بالمسمى الجديد، كان الحلم على وشك التحقق الموسم الماضي، لكن في الأخير ذهب اللقب للموسم الثاني تواليًا إلى القطب الأزرق في مدينة مانشستر.

التتويج المنتظر سيجعل الفارق بين ليفربول واليونايتد يتقلص إلى لقب واحد، وقد خرج مدرب مانشستر يونايتد الحالي بتصريح يقول فيه إنه لا يعتقد أن اليونايتد سينتظر 30 عامًا مثل ليفربول لمعانقة اللقب.

وفي ما يخص مسألة الانتظار بدون لقب الدوري، فليفربول هو أقل الأندية انتظارًا لتحقيق لقب الدوري "بالمسمى الجديد والقديم" في إنجلترا ويتفوق في ذلك على مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي والآخرين ممن توجوا بالبطولة.

هناك 24 ناديًا حققوا لقب الدوري الإنجليزي طوال التاريخ، وليفربول بفوزه المتوقع هذا الموسم سيكون قد انتظر 30 عامًا فقط وهي المدة الأقل من بين المتوجين.

فمانشستر يونايتد سبق له وأن انتظر 41 عامًا لتحقيق لقب الدوري، وذلك من عام 1911 إلى 1952، فيما انتظر آرسنال 42 عامًا بين عامي 1889 إلى 1931.

وغاب لقب الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي 48 عامًا بين أول موسم في 1889 إلى أول تتويج في 1937، وانتظر تشيلسي 66 عامًا بدون لقب في 1955.

وانتظر توتنهام هوتسبير 62 عامًا لمعانقة أول لقب في 1951، أما ثاني فريق أقل فترة انتظار هو "إيفرتون" الذي ينتظر منذ 33 عامًا عندما حقق الدوري للمرة الأخيرة عام 1987.