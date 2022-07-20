متفوقًا على الظاهرة رونالدو .. "عبدالله يدخل موسوعة جينيس"

ماجد عبد الله يتفوق على رونالدو!

اقترب الأسطورة ماجد عبد الله، من الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، متفوقًا على الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو، وذلك بعد المسيرة التاريخية للنجم السعودي.

كيف سيدخل ماجد عبد الله موسوعة جينيس؟

وأكد الإعلامي أحمد الكاموخ، على أن ماجد عبد الله سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، متفوقًا على البرازيلي رونالدو نازاريو أسطورة ريال مدريد الإسباني.

وكتب الكاموخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد فيها على أن ماجد عبد الله تفوق على الأسطورة رونالدو.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "يستعد الأسطورة الكروية ماجد عبد الله للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر لاعب أحرز أهدافًا، بعد مراوغته لحارس المرمى في القرن الماضي بعد أن سجّل 21 هدفًا تم توثيقها بالتسجيل المرئي، متخطيًا الظاهرة البرازيلي رونالدو الذي أحرز 20 هدفًا في القرن الماضي".

⚠️⚠️ عاجل وخاص :



يستعد الأسطورة الكروية #ماجد_عبدالله للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر لاعب أحرز أهدافاً بعد مراوغته لحارس المرمى في القرن الماضي بعد أن سجّل ٢١ هدف تم توثيقها بالتسجيل المرئي، متخطّياً الظاهرة البرازيلي #رونالدو الذي أحرز ٢٠ هدف في القرن الماضي. pic.twitter.com/lDuZmFz9JX — احمد الكاموخ (@a_lkamok) July 20, 2022

من هو ماجد عبد الله؟

ويعد ماجد عبد الله واحدًا من أفضل اللاعبين السعوديين على مر التاريخ، بعد ما قدمه للكرة السعودية وناديه النصر، وقيادته للفريق الأصفر للتتويج بالعديد من البطولات.

ماجد عبد الله حصل على لقب هداف الدوري السعودي 6 مرات، وهداف بطولة كأس الملك 4 مرات، وليكون الهداف التاريخي لبطولة الدوري.

كما حصل ماجد على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 1984، وهداف بطولة كأس أمم آسيا 1984، وغيرها الكثير من الألقاب الفردية.

اقرأ أيضًا ..

"إدارة الهلال ترتكب أخطاءً من النادر ارتكابها وتكلف النادي الكثير!"

في حديثه للاعب الاتحاد السابق .. كوييار مقللًا من الهلال: النصر هو الرائد

لا علم له بالقوانين؟ .. طلب غريب من محامي حمد الله خلال جلسة الاستماع