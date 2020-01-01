متعب: على لاعبي الزمالك أن يردوا اعتبارهم أمام الجونة

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الجونة

أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن على لاعبي الزمالك أمام الجونة، يجب عليهم تحقيق الفوز خاصًة بعد لقاء الموسم الماضي بين الفريقين.

الزمالك يسعى لمواصلة صحوته على حساب الجونة وتحقيق فوزًا هامًا في مشواره بالدوري المصري الممتاز بالجولة الثالثة عشر.

كارتيرون يتبع سياسة التدوير لمواجهة ضغط المباريات في الوقت الحالي على مستوى جميع البطولات، من أجل البعد عن الإجهاد.

وتواجد شيكابالا ضمن التشكيل الأساسي للزمالك بعد غياب طويل للاعب بسبب الإصابة الذذي كان يعاني منها حيث كان يشتكي من تواجد بعض الحصوات.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية قبل اللقاء: "على لاعبي الزمالك وضع ما حدث في لقاء الموسم الماضي أمام أعينهم في مباراة اليوم".

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وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق: "على لاعبي الزمالك أن يردوا اعتبارهم من لقاء الموسم الماضي، بعد تسببهم بضياع الدوري".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة حيث يسعى لتحقيق الفوز على الجونة.