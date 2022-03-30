"متصدر لا تكلمني" .. عبارة نصراوية نقلتها أندية العالم!

أكد الإعلامي الرياضي تركي الحربي، على أن عبارة "متصدر لا تكلمني" الشهيرة، تعود في الأصل إلى جمهور نادي النصر، وانتشرت حول العالم بعد ترديدها من جانب الجماهير الصفراء.

ويعد نادي النصر واحدًا من أكبر الأندية في المملكة العربية السعودية، وعلى مستوى الوطن العربي، لما حققه من إنجازات محلية كبيرة.

الحربي أكد خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، على أن دائمًا السبق في كل شيء يكون لنادي النصر.

الإعلامي الرياضي تابع: "متصدر لا تكلمني أول عبارة محلية من السعودية يتم تصديرها إلى العالم كله، وتم ترديدها في أمريكا وإيطاليا وإسبانيا، والأندية العالمية كلها نقلتها عن جمهور النصر".

واستطرد قائلًا: "أصبحت عبارة تثير غيرة عند البعض، وأصبح يشعرون أنها موجهة لهم، النصر هو الأساس مع كامل الاحترام للكل الاتحاد والأهلي والتعاون والرائد والشباب، كل الأندية هذه على عيني وراسي".

تركي الحربي :

"متصدر لا تكلمني" نصراوية ورددتها كل الشعوب ..

الحصاد الرياضي ...@Turki_alharbi44 pic.twitter.com/w6v0mS6BAd — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 30, 2022

وشدد الحربي على أن نادي النصر كسر الرقم القياسي في حضور المباريات بموسم واحد، بعدما حضر أكثر من 2 مليون مشجع في موسم 2019، ولم يستطع أي نادي كسر هذا الرقم.

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ويحتل نادي النصر المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي برصيد 48 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر والهلال الوصيف.