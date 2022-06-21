متسلحًا بتصريحات ديمبيلي .. تشافي يطالب برشلونة بمحاولة أخيرة للتجديد!

برشلونة قد يقدم على تحرك أخير من أجل تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني من إدارة "البلوجرانا" بالقيام بمحاولة أخيرة من أجل الإبقاء على الفرنسي عثمان ديمبيلي في "كامب نو".

وأثار ديمبيلي إعجاب تشافي منذ يناير الماضي، بعد أن تخلص من الإصابات التي عطلت مسيرته مع برشلونة، ويعد استمرار الفرنسي مع برشلونة هو الهدف الرئيسي لمدرب "البلوجرانا".

عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بعد تسعة أيام، وحتى اللحظة يبدو أن إدارة النادي وممثلي اللاعب قد وصلوا إلى طريق مسدود في مفاوضات التجديد.

لماذا يريد تشافي تجديد ديمبيلي؟

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تشافي وطاقمه التدريبي يخشون من تفويت فرصة التعاقد مع بعض اللاعبين الذين يرغبون فيهم أثناء انتظارهم للنادي لبيع الحصص الخاصة بالتسويق والأصول التجارية، وحقوق البث التلفزيوني.

القلق الأساسي يأتي بشأن الوقت القصير للتجديد مع ديمبيلي، والذي سيصبح لاعبًا حرًا في الأول من يوليو، وكذلك تحركات المنافسين للتعاقد مع الفرنسي الدولي في صفقة انتقال حر.

أما فيما يخص البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد، والذي يعد هدف برشلونة في حالة رحيل ديمبيلي، فقد كشفنا في "جول GOAL" أن اللاعب يقترب من الانتقال إلى آرسنال.

تصريحات ديمبيلي تدعم تشافي!

وقبل أيام قليلة نشر حساب Actualité-Barça عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تصريحًا أدلى عثمان ديمبيلي بتصريح يخص مستقبله قد يدعم موقف تشافي.

وبسؤاله من أحد المشجعين حول إمكانية الرحيل إلى تشيلسي، أجاب قائلًا بإن هذه مجرد إشاعات، ثم تم سؤاله حول موقفه من البقاء ليكتفي بقوله "أنا سعيد في برشلونة".

اللاعب الفرنسي كان على علم بأنّه يتم تصويره لذلك أجاب بصورة دبلوماسية دون أن يؤكد التجديد أو الرحيل.

هل يتحرك برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي؟

إذا ما حصل برشلونة على المال، فإن الأولوية ستكون للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والذي قد يكلف حوالي 50 مليون يورو.

ومع ابتعاد رافينيا، فإن تشافي يعلم أن التجديد مع ديمبيلي سيكون ذا جدوى اقتصادية ورياضية تفيد برشلونة على المدى الطويل.

ويجذب عثمان ديمبيلي، صاحب الخمس وعشرين عامًا، اهتمام تشيلسي وباريس سان جيرمان، لكن المحادثات مع تلك الأندية تسير ببطء.

وسيكون على إدارة برشلونة تحديد موقفها الأخير من عثمان ديمبيلي، إما بالرضوخ لطلب تشافي والجلوس مرة أخرى مع ممثليه لمحاولة التوصل إلى اتفاق، أو ترك الفرنسي يرحل بالمجان.

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