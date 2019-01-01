مترجم دورتموند السابق يكشف كواليس رحيل ديمبيلي المثيرة للجدل

ديمبيلي اختفى 3 أيام حتى يسمح له دورتموند بالانتقال إلى برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف ماسيمو ماريوتي، المترجم السابق لنادي بوروسيا دورتموند التفاصيل وراء اختفاء عثمان ديمبيلي والذي أدى في النهاية إلى رحيله لصفوف برشلونة.

وكان عثمان ديمبيلي قد تمرد على دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية في صفقة قياسية كانت الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني وقتها.

ولم يكن رحيل ديمبيلي عن دورتموند سهلًا، ولكنه احتاج إلى أن يتمرد اللاعب على إدارة الفريق ويرفض التدرب مع المجموعة من أجل السماح له بالانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وحول ذلك، كشف ماسيمو ماريوتي المترجم السابق لبوروسيا دورتموند بعض التفاصيل حول اختفاء عثمان ديمبيلي لثلاثة أيام قبل الموافقة على عرض برشلونة.

وقال ماريوتي الذي يعمل حاليًا كمترجم في نادي شالكة إن ديمبيلي اختفى لفترة تجاوزت الثلاثة أيام دون أن يستطيع أحد داخل النادي الوصول إليه.

وأضاف: "لقد أغلق هاتفه ولم يرد على أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حاولنا الوصول إليه وتحديد مكانه ولكننا لم نستطع حتى بعد الاستعانة بابن عمه وبعض أصدقائه"

وتابع: "لقد كنت المسؤول عن إقامته في ألمانيا، لذلك جائني الجميع ليسألوا عن مكانه بعدما اختفى تمامًا عن التدريبات وعن أي شيء يخص النادي"

بيكيه يخطط لتغيير نظام السوبر الأوروبي

يذكر أن بوروسيا دورتموند أراد رفع السعر الذي سيتخلى به عن عثمان ديمبيلي إلى برشلونة، وذلك بعد حصول النادي الكتالوني على 222 مليون يورو مقابل بيع نيمار إلى باريس سان جيرمان.

أحد معزوفات الملك ديل بييرو 👑👌pic.twitter.com/8dlD0jGx4U

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019