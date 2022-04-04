متخاذل! .. ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله في ليلة وداع كأس الملك؟

هجوم شرس شنه عدد من جمهور نادي الاتحاد السعودي على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، عقب الخسارة أمام الفيحاء، بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد قدم مباراة متواضعة بشكل عام في شوطها الأول، وجيدة في شوطها الثاني، ولولا تألق فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس مرمى الفيحاء، لصعد الاتحاد لمواجهة الهلال في نهائي الكأس الغالية.

جمهور النمور كان يعلق آماله على عدد من اللاعبين كإيجور كورونادو وبرونو هنريكي وأندريه فيليبي، لكن يأتي على رأس كل هؤلاء حمد الله إلا أنه خيب الآمال.

اتهامات كثيرة لاحقت حمد الله عقب المباراة، ما بين إدعائه التمثيل للحصول على ضربة جزاء أكثر من التركيز في المباراة واستغلال الفرص، وما بين التخاذل، وهناك من أكد أن الشكوى التي قدمها ناديه السابق "النصر" ضده أثرت عليه وسيطرت على تفكيره، لكن الجميع أجمع على وصف واحد ألا وهو "المتخاذل".

هل حقًا حمد الله تخاذل في نصف نهائي كأس الملك؟، في السطور التالية نطلعكم على أرقام اللاعب في المباراة..

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في الوقت الذي يتهم به الجمهور حمد الله بإهدار الفرص، فهو لم يضيع أي فرصة هدف محقق في اللقاء، بجانب أن نسبة الأهداف التي كانت متوقعة منه وفقًا للفرص التي أتيحت له هي 0.48 أي لم تتعدى حتى هدف واحد.

وخلق حمد الله فرصتين لزملائه، لكن لم يتم استغلال أي منها لهز الشباك، وضاعت كلتاهما.

فقد المهاجم المغربي الكرة 16 مرة، ولم ينجح سوى في 4 التحامات من أصل 11، كذلك نسبته في المراوغات سيئة، فنجح في مراوغتين فقط من أصل ست.

أما بالنسبة للتسديدات فسدد ست تسديدات، واحدة فقط منها كانت بين القوائم الثلاث.

الأرقام أعلاه تُظهر أن اللاعب لم تتاح له بالفعل فرصة حقيقية للتسجيل، لكن في الوقت نفسه هو لم ينجح في بقية المهام من مراوغات والتحامات وتسديدات، وقدم القليل جدًا في هذه النواحي، وبالتالي انعكس ذلك على وصوله للمرمى.

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