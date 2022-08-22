مُتحمسًا للم الشمل مجددًا .. كاسيميرو يُناشد رونالدو بالبقاء في يونايتد

ينهي لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فترة نجاحه في إسبانيا، مع السعي وراء تحدٍ جديد في كرة القدم الإنجليزية

ناشد كاسيميرو زميله السابق في ريال مدريد والحالي في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بالبقاء داخل أولد ترافورد.

سينضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني قادمًا ريال مدريد ومن المتوقع أن يتم تقديمه قبل مواجهة ليفربول مساء اليوم.

ولعب كاسيميرو جنبًا إلى جنب مع رونالدو خلال فترة وجوده في مدريد ويأمل في لم شمله مع المهاجم "المذهل" الذي فاز بالكثير من الألقاب، بما في ذلك أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

هل سيلعب كاسيميرو مع كريستيانو رونالدو مرة أخرى؟

يستمر طرح الأسئلة حول ما إذا كان رونالدو سيغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية أم سيبقى في يونايتد، حيث يضغط من أجل الانتقال إلى نادٍ آخر لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن كاسيميرو يتطلع إلى العمل مع النجم البرتغالي مرة أخرى.

وقال كاسيميرو في مؤتمره الصحفي الوداعي في العاصمة الإسبانية : "سأذهب إلى مانشستر يونايتد، أحد أكبر الفرق في العالم التي تنافس عظمة مدريد".

واختتم حديثه قائلًا: "لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو، لكني أريد أن ألعب معه، أنا متحمس جدًا للعمل مجددًا، نأمل أن يبقى إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ما هو موقف رونالدو من الرحيل عن اليونايتد؟

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغبة منه في خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي فشل الأحمر في التأهل إليها بعد أن أنهي الموسم المنصرم في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج.

ولكن قبل أيام قليلة من نهاية الميركاتو، يظل مستقبل الدون غامضًا بعد أن رفضت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى فرصة التعاقد معه.