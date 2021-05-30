متحفظ بعض الشيء .. رينارد يطلق تعليقًا مثيرًا عن حكيمي

رينارد يتحدث عن بدايات حكيمي مع المنتخب المغربي

أشاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، والسابق للمنتخب المغربي، بالنجم أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، متحدثًا عن بداياته مع أسود الأطلس.

وكانت انطلاقة حكيمي مع المنتخب المغربي، تحت قيادة هيرفي رينارد، حيث اعتمد عليه بشكل أساسي خلال مباريات أسود الأطلس، وذلك في مختلف البطولات القارية.

رينارد قال خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ناصر لارجيت المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، أخبرني عن أشرف حكيمي، وقمت بضمه إلى صفوف أسود الأطلس".

المدرب الفرنسي تابع: "وصل حكيمي إلى معسكر منتخب المغرب لأول مرة دون أن يلعب، ولكني طلبت منه الانضمام في المعسكرات المتتالية لأنني وجدته لاعب مثير للاهتمام".

هيرفي واصل: "حكيمي متحفظ بعض الشيء، ولكن كان دائمًا الأسرع في الاختبارات، ويمكنه اللعب في الأمام والخلف واليسار واليمين، فيمنح أي مدرب مرونة تكتيكية كبيرة".

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واستطرد قائلًا: "10 أهداف بالنسبة لحكيمي ليس بالهدف البعيد عنه، وإذا قمت بمقارنته بشخص ما، أقول أن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، يستطيع هو الآخر اللعب بكلتا القدمين، اللاعب المغربي سريع ويمتلك قدرات فنية كبيرة".

واقترب هيرفي رينارد من قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في قطر، بالإضافة إلى كأس أمم آسيا 2023 في الصين.