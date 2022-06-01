متحديًا إنريكي .. راموس يطمح لقيادة إسبانيا في كأس العالم

الأولوية الآن للمشاركة في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة كبيرة لدى مدافع باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة.

ويقام المونديال في دولة قطر العربية، وينطلق في 21 نوفمبر القادم، على أن ينتهي مع منتصف شهر ديسمبر في يوم 18 من آخر شهور السنة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الدولي الإسباني، لم يتوقف عن محاولاته للدخول في تشكيلة باريس لكي يؤكد للويس إنريكي أنه قادر على التواجد بصورة طبيعية.

ماذا يريد راموس؟

كان موسم قائد ريال مدريد السابق متخبطًا لدرجة غير معقولة بسبب كمية الإصابات التي تعرض لها راموس، سواء منذ قدومه من الملكي إلى باريس مصابًا، أو ما بعد ذلك من مشاكل عضلية تعرض لها.

وعلى الرغم من ذلك، فهو لا يزال يرى أن له مكانًا في قائمة المدرب لويس إنريكي، بل يسعى جاهدًا لإثبات ذلك، حيث ولا يعتقد أن أبواب المنتخب الوطني مغلقة.

وأنهى راموس الموسم الماضي بصورة جيدة، حيث شارك أساسيًا في 6 مواجهات من أصل آخر 8 لعبها الفريق الباريسي في الدوري، لكنه لم يظهر على أرض الملعب في دوري أبطال أوروبا.

ماذا يريد إنريكي؟

أشار التقرير إلى حاجة إنريكي لتواجد لاعب صاحب خبرة في منتخب بلاده مثل سيرخيو راموس، الذي غاب عن بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وقتها اضطر إنريكي لإشراك عناصر شابة مثل إريك جارسيا وباو توريس بجوار لابورت، وهو ما لم يجعل خط الدفاع يظهر في أفضل حالة.

الآن، قد يتراجع المدرب الإسباني عن فكرة الجاهزية، خاصةً وأن الموسم القادم سينطلق قبل كأس العالم مما يعطي راموس بعض الوقت للعودة من جديد.

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