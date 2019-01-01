الانتقالات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

متحدث النصر في رسالة لأحدهم: انتصرتم في شتاء 2019 لأنكم لا تخافون الله!

آخر تحديث
التعليقات()
هل هتان باهبري له علاقة برسالة عبد الله بن زنان؟

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أثار عبد الله بن زنان؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، الجدل برسالة غامضة وجهها لأحدهم، متهمًا إياهم بإتباع أساليب معينة للتفوق على العالمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مؤكدًا أنه سيكشف عديد الملفات خلال الفترة المقبلة.

بن زنان، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالة إلى كبيرهم ومن يتبعه.. نعم انتصرتم في شتاء 2019 لسبب بسيط أنكم لا تخافون الله وبعدة أساليب تعرفونها وتملكونها".

وأضاف: "ولكن ..! لن تنتصروا دائمًا، فالدنيا يوم لك ويوم عليك، وهناك ملفات ستفتح قريبًا، وإن غدًا لناظره قريب..!".

اختيارات المحررين

وربط البعض بين تغريدة متحدث النصر وحديث هتان باهبري؛ المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال، والذي فضل الانتقال للزعيم رغم أن المقابل المادي للعالمي كان أكبر، في صفقة تكفل بها الأمير وليد بن طلال.

الخيبري للجمهور: أعدكم بالقتال لتبقى راية النصر مرفوعة

هتان انتقل للهلال قادمًا من الشباب، وبعقد مدته ثلاثة مواسم، لكنه كشف عن محاولات ملحة لإثنائه عن قرار قبل التوقيع بساعات.

وكشف اللاعب عن مجئ ثلاثة أشخاص لمنزله، لمحاولة اقتدائه إلى مكان ما، بطريقة ملحة، لكنه هرب منهم إلى أحد الفنادق. (طالع التفاصيل)

ونفى باهبري أنه تكون هذه محاولة لاختطافه، موضحًا أنها فقط كانت محاولة لإخراجه من المنزل بإلحاح شديد وليس اختطاف. (طالع التفاصيل)

الموضوع التالي:
المعز علي: من حق قطر أن تحتفل لأربع سنوات مقبلة ولن نقف عند هذا الحد
الموضوع التالي:
مدافع وست هام: لا أحضر لمواجهة محمد صلاح بشكل خاص
الموضوع التالي:
بالوتيلي: الكرة الإيطالية مزعجة وسأعود للمنتخب
الموضوع التالي:
كلوب: لا يوجد ضمانات للفوز بالدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
عبد الكريم حسن يتوجه برسالة خاصة للجمهور العماني
إغلاق