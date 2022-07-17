متجاهلًا مانشستر يونايتد .. دي يونج يُوجه اهتمامه لنادٍ جديد!

دي يونج يُفضل الانتقال إلى الدوري الألماني على حساب أندية البريميرليج

ارتبط نجم برشلونة فرينكي دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بطلب من إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر الجديد.

اللاعب الهولندي لا يُفكر في الرحيل عن كامب نو هذا الصيف، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن برشلونة ومانشستر يونايتد قد توصلا لاتفاق بشأن سعر صفقة بيع اللاعب الذي يرفض بشدة اللعب في أولد ترافورد.

وشارك فرينكي دي يونج مع برشلونة في 31 مباراة بالدوري الاسباني الموسم المنصرم نجح من خلالهم في تسجيل 3 أهداف بينما قدم 3 تمريرات حاسمة.

دي يونج يُفضل بايرن ميونخ على تشيلسي ومانشستر يونايتد

بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النجم الهولندي ليس مغرمًا بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي، حيث حاول تشيلسي ومانشستر يونايتد التعاقد مع اللاعب لكنه يرفض وبشدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم برشلونة الشاب مُعجب بفكرة الانتقال إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لماذا يُفضل دي يونج البايرن على تشيلسي ومانشستر يونايتد؟

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على أسباب تفضيل دي يونج الانتقال إلى بايرن ميونخ على حساب أندية البريميرليج، حيث أوضحت أن أسلوب لعب البافاري قريب من منتخب هولندا مما يضع البايرن في المقدمة.

كما أن بايرن ميونخ لديه تنافسية عالية، ويمتلك طموحًا كبيرًا في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أنباء اقتراب ماتياس دي ليخت من الانتقال إلى بايرن هذا الصيف، أصبح لدى دي يونج حافزًا أقوى الانتقال إلى العملاق البافاري.

يُذكر أن العقبة الوحيدة التي قد تُعيق إتمام صفقة دي يونج إلى النادي الألماني هو توتر العلاقات بين ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة مع بايرن ميونخ، والتي توترت بسبب صفقة روبرت ليفاندوفسكي.

اقرأ أيضًا..

أوليفر كان يفتح الباب أمام هاري كين .. ويطوي صفحة رونالدو

"إل شيرينجيتو" يسخر من تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي "الراقص"