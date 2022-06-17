متجاهلاً الخليفي .. يويفا يُعاقب ليوناردو على أحداث دوري الأبطال

اليويفا يتجاهل الخليفي ويعاقب ليوناردو!

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عقوبات مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان تعرض للإقصاء من دوري الأبطال بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في مجموع المباراتين (3/2)، بينما أكمل الملكي حتى النهاية وحصد اللقب الـ 14 في تاريخه.

وأصدرت لجنة الانضباط أمس الجمعة عقوبة على ليوناردو أراوجو المدير الرياضي المقال حديثًا من منصبه في باريس سان جيرمان.

عقوبة ليوناردو

أنهى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الإجراءات التأديبية التي فتحت ضد كل من باريس سان جيرمان على خلفية الأحداث التي وقعت في مبارته مع ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

قررت لجنة الانضباط معاقبة ليوناردو أراوجو المدير الرياضي آنذاك في باريس سان جيرمان بالإيقاف لمباراة واحدة لمخالفته القواعد التأديبية والسلوك الرياضي.

نزل ليوناردو برفقة ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي إلى غرفة خلع الملابس فور انتهاء المباراة، ليوبخ الحكام على الإجراءات التي تم اتخاذها في المباراة.

ماذا حدث؟

شهدت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إعتراضات كبيرة من جانب مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية، بعد اللقاء، مع محاولات لاقتحام غرفة الحكم بعد المباراة.

باريس سان جيرمان سقط أمام مضيفه ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، ليصعد بطل إسبانيا إلى دور ربع النهائي، بينما غادر رفقاء مبابي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3/2).

المباراة شهدت لقطة جدلية حينما انقض كريم بنزيمة على دوناروما حارس مرمى باريس ليحصل على الكرة التى جاء منها الهددف الأول للريال الذي عادل به النتيجة، وبعد الرجوع إلى تقنية الفيديو أكد الحكم صحة الهدف، مع مطالبة من الفريق الباريسي باحتساب خطأ على بنزيمة.

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