محدث | متاعب إضافية لبايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي .. الطائرة تتأخر تسع ساعات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن وقوعه في مشكلة إضافية قبل مواجهته للأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن طائرته المتجهة للدوحة قد تأخرت تسع ساعات عن موعدها.

وكتب النادي في بيانه الذي نشره في الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة: "طائرة بايرن ميونخ الآن متأخرًا لمدة سبع ساعات وأكثر".

رومينيجه: الأهلي نادي القرن الإفريقي وعلينا احترامه جيدًا

وأضاف: "سبب التأخر عن إقلاع الطائرة المتجهة للدوحة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية هو رفض تصريح الانطلاق".

ولم يوضح النادي أي سبب لرفض التصريح حتى الآن، لكن تقارير عديدة أكدت على تحرك الطائرة في الثامنة والنصف بتوقيت ألمانيا والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة بتأخير تسع ساعات كاملة.

وأصدر النادي بيانًا جديدًا أكد فيه تحرك الطائرة، لكنه أوضح أن وقفة في ميونخ ستتم من أجل تبديل الطاقم الذي سيسافر للدوحة، وهو ما حدث بالفعل قبل أن تغادر الطائرة ألمانيا قبل قليل.

وعلق كارل هاينز رومينيجه مدير النادي: "نشعر أننا تعرضنا للأذى عن طريق السلطات المختصة في براندينبورج، ليس لديهم أدنى فكرة عن كم الضرر الذي تعرض له فريقنا".

ويواجه بايرن ميونخ نظيره الأهلي المصري مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الدوحة.

ويأتي هذا التأخير بسبب وجود حظر طيران في منتصف الليل، حيث قامت السلطات بتعطيل الرحلة قبل تحرك الطائرة بـ30 ثانية، وسمحت بتحركها داخليًا لميونخ فقط، وهو ما أوضحه كريستيان فالك الصحفي في "بيلد".

in Berlin there is a night flight ban at midnight. the machine of Bayern was apparently stopped by the authorities 30 seconds after midnight