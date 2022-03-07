مبلغ لا يُصدق .. الكشف عن "ثمن" إقالة 17 مدربًا في الدوري السعودي

أقال النادي الأهلي مدربه بيسنيك هاسي الأسبوع الماضي ليكون المدرب الـ17 الذي يُقال في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ لم يحافظ سوى 4 مدربين على منصبهم منذ بداية الموسم.

ويُعد الثلاثي، ليوناردو جارديم وبيدرو إيمانويل وفابيو كاريلي، أبرز الراحلين عن الدوري السعودي بعدما أقالتهم إدارات الهلال والنصر والاتحاد على الترتيب لسوء الأداء والنتائج.

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أندية الدوري السعودي دفعت ثمنًا باهظًا لقرارات إداراتها إقالة المدربين قبل اكتمال عقودهم، وقد أكد المختص الاقتصادي مقبل بن جديع أن التكلفة الإجمالية لإقالة الـ17 مدربًا تجاوزت الـ85 مليون ريال سعودي.

إذ قال لصحيفة الاقتصادية السعودية "الإقالات وصلت إلى 17 مدربًا، وكل نادٍ سيدفع الشرط الجزائي، وبعض الأندية ستجبر على تحمل رواتب حسب شروط العقد".

"بعض العقود لا تصاغ بالشكل الذي يحمي الأندية وحقوقها، وهذا له تبعات سيئة على الأندية في تلبية شروط الكفاءة المالية، وبدلًا من زيادة المداخيل، يكون هناك هدر مالي بسبب إلغاء العقود، ما ينعكس سلبًا عليها".

وتابع "حتى الآن وصلنا إلى 17 مدربًا مقالًا وبمتوسط خمسة ملايين ريال تقريبًا وهذا رقم كبير جدًا، لذلك تحتاج الأندية إلى ضبط الأمور المالية، وهذا يسبب ربكة في ميزانياتها أمام وزارة الرياضة، حيث ستقل نقاط الحوكمة في استراتيجية دعم الأندية".

وأتم بن جديع حديثه قائلًا "عندما يحدد النادي هدفه الرئيسي سواء المنافسة أو البناء أو الهروب من الهبوط تكون هناك شفافية أمام الجماهير وتقل الضغوط، وإذا اخترت المدرب دون هدف أو اخترت المدرب الخطأ، فلا بد أن تصحح الخطأ، والمكابرة خطأ آخر".

يُشار إلى أن المدربين الأربعة الذين حافظوا على منصبهم في الدوري السعودي بعد مرور 23 جولة هم بريكليس شاموسكا مدرب الشباب، فوك راسوفيتش مدرب الفيحاء، كرشمير ريزتش مدرب ضمك وبابلو ماشين مدرب الرائد.