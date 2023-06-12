مبلغ ضخم مدى الحياة.. الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، حقيقة المعلومات المتعلقة بانفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز التي انتشرت في الأسبوع الماضي.

وحاول الثنائي تكذيب أي نوع من الشائعات حول انفصالهم من خلال حضورهم عرض تقديمي لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد "المياه القلوية المعبأة في زجاجات".

ووفقًا لصحيفة “OkDiario” اتفق الثنائي إذا حدث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وتابعت الصحيفة، أن العقد تم فيه توضيح كل شيء وأكد على أن "كريستيانو وجورجينا متحدين بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج"، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهم في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيًا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100000 يورو شهريًا مدى الحياة.

الظروف التي كانت ستتحسن أكثر مع ولادة بيلا إزميرالدا، وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي "Noite de Estrelas" أن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.