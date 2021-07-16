مبلغ ضخم .. كم سيدفع أي نادٍ سعودي يعتمد الحكام الأجانب لكل مبارياته؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ قرارًا جديدًا يخص الحكام الأجانب في الدوري

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا جديدًا يخص استقدام الحكام الأجانب لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ سمح للأندية بطلب الحكام الأجانب دون تحديد حد أقصى.

الاتحاد كان قد قرر السماح لكل نادٍ بطلب استقدام حكام أجانب لـ7 من مبارياته البيتية فقط خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي، لكنه فتح السقف للموسم القادم بشرط تحمل الأندية لكافة التكاليف.

صحيفة عُكاظ السعودية أوضحت أن أي نادٍ يرغب باستقدام حكام أجانب سيكون مطلوبًا منه تقديم طلب بذلك الشأن قبل 16 يومًا من موعد المباراة بغض النظر عن مكانها.

وأضافت أن الاتحاد اشترط تحويل المبلغ المطلوب فورًا أو تقديم شيكًا مصدقًا، وقد رفض فكرة خصم المبالغ من الدعم السنوي للأندية أو بطريقة الأجل، مشيرة إلى أن الاتحاد سيتحمل 100 ألف ريال سعودي من تكاليف استقدام الحكام.

وأوضحت عكاظ أن المبلغ الإجمالي الذي سيتحمله النادي مقابل كل طاقم أجنبي يبلغ 175 ألف ريال سعودي، مما يعني أن النادي الذي يرغب بطلب حكام أجانب لكافة مبارياته في الدوري السعودي سيكون مطالبًا بدفع 5 ملايين ريال سعودي تقريبًا.