مبلغ ضخم جدًا .. الكشف عن دخل نادي الهلال من الشركات الراعية

تعرف على دخل نادي الهلال خلال العام الماضي.

أكد سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، على أن مفهوم عزوف الجماهير عن منتجات الشركات المرتبطة بالأندية المنافسة غير صحيح، وأن هناك الآن أكثر من 115 شركة راعية ما بين الكبيرة إلى المتوسطة، وذلك لـ116 ناديًا.

آل الشيخ قال خلال تصريحات خلال ندوة الاستثمار الرياضي وتجربة نادي الهلال، التي أقامتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: "لو شعرت هذه الشركات أن ارتباطها بالأندية سيجعلها تخسر من قيمتها السوقية، لما ارتبط الشركات بالأندية".

الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال تابع: "جهود وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للجمارك، حمت مبالغ كبيرة مهدرة وأنهت نقطة تؤرق عددًا كبيرًا من المستثمرين".

وأردف: "سن عديد من الأنظمة الصارمة حدت من السوق السوداء لحماية العلامة التجارية، أثر بشكل كبير على مداخيل الأندية، ونسبة الخسارة تعتمد على حسب النادي وشعبيته".

وتحدث آل الشيخ عن وضع الهلال قائلًا: "قدر عدد سوق التقليد لنادي الهلال فقط بأكثر من مليوني قطعة مزورة أو غير أصلية خلال آخر 5 أعوام".

وأضاف: "دخل الهلال العام الماضي من العلامات التجارية والرعاة، تجاوز الـ250 مليون ريال، وجميع شراكتنا ناجحة".

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واختتم سلطان آل الشيخ تصريحاته قائلًا: "العلامة التجارية لنادي الهلال، هي الأكبر في قارة آسيا، ونعتقد أن عدد مشجعي النادي في السعودية يتجاوز الـ10 ملايين مشجع، وهو صاحب الشعبية الكبرى، ونحن لصدد العمل على دراسة لمعرفة شعبية النادي، وأتمنى أن يكون ملعب الهلال أحد الملاعب التي ستستضيف كأس أمم آسيا 2027".