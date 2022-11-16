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"مبررات استبعاد فهد المولد من المونديال غير مقنعة"

زهيرة عادل
2:10 م غرينتش+3 16‏/11‏/2022
Fahad Al-Muwallad - saudi 2019
فهد المولد تعرض في السنوات الأخيرة لعديد الصدمات بسبب قضايا المنشطات

أكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم قطر 2022، يحاوطه عديد علامات الاستفهام، موضحًا أنه لم يكن هناك مبرر لإخراجه من القائمة.

الأخضر كان قد أعلن قبل أيام، استبعاد الفهد الأسمر من القائمة النهائية، على خلفية تحقيقات المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في استئناف اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، على قرار رفع الإيقاف عنه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي والتراجع عن إيقافه لمدة عام ونصف. (طالع التفاصيل)

وقال أبو غانم، خلال تصريحات: "حتى الآن أنا لست مقتنعًا بمبررات استبعاد فهد المولد من المنتخب، القضية مستمرة منذ أكثر من شهر، ومنذ بداية المعسكر كانوا يعلمون بالقضية، وحتى الآن لم يُحدد ميعاد الجلسة أو المحكمون، فلماذا الخوف؟ ولماذا تم ضمه للقائمة النهائية من الأساس قبل التراجع؟، هناك استفسارات غريبة".

وأضاف: "رينارد استبعد المولد الجناح الأيمن السريع، فلماذا تم استدعاء نواف العابد بدلًا منه؟!، أيمن يحيى بديل المولد، الجناح الأيمن خانته الفعلية التي يلعب بها، ونفس المهام التي يقوم بها المولد يقوم بها أيمن، لكن اختيار العابد غريب، ليس تقليلًا من نواف، إنما أنا أتحدث عن استبدال خانة بخانة، لو استبعد لاعب رقم 10 وضم نواف، كنت سأيده، لكن نواف لا يمكن أن يلعب كجناح أيمن، هل رينارد سيغير خطته؟، لا نعلم!".

يذكر أنه تم رفع الإيقاف عن المولد من قبل مركز التحكيم في أغسطس الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور قرار إيقافه لمدة عام ونصف، لكن في أكتوبر الماضي، قدمت وادا استئنافها أمام كاس، ولا تزال القضية منظورة.

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