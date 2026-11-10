"مبالغ فلكية والاستفادة صفر".. مطالبات عاجلة للاتحاد السعودي بإنهاء ملف الأجانب

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"أجهّز لاعبين لمنتخبات أجنبية؟"

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عاد قرار اللاعبين الأجانب من فئة "المواليد" إلى دائرة الجدل في الكرة السعودية. فقد طالب الإعلامي عبدالله فلاته والناقد الرياضي بدر بن أحمد الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعادة النظر في القرار، ومنح هذه الخانة للمواهب السعودية الشابة.

وجاء ذلك خلال برنامج "المنصة" على منصة ثمانية، في نقاش حول عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي وتأثيره على اللاعب المحلي والمنتخب.

وكان الاتحاد السعودي قد سمح للأندية بالتعاقد مع لاعبين أجانب صغار السن ضمن فئة "المواليد"، بهدف الاستثمار في المواهب الشابة رياضيًا وماليًا. فإما أن يتطور اللاعب ويقدم الإضافة للفريق، أو يُباع لاحقًا بمقابل أعلى.

"أجهّز لاعبين لمنتخبات أجنبية؟"

وطالب فلاته بإلغاء القرار من جذوره، قائلًا: "أول شيء، شيلوا المواليد من الخارطة، أي اللاعبين تحت 21 عامًا، واتركوا هذا المكان فارغًا للاعب السعودي الصغير في السن، ليكون مكانه هو".

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وتساءل: "هل أنا أجهّز لاعبين للمنتخبات الأجنبية؟ ماذا أريد بهم؟ هؤلاء تكاليف وهدر مالي، وفي النهاية هو لاعب أجنبي سيذهب لمنتخب بلاده".

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وأضاف: "هذه الخانة أفرّغها للاعب السعودي الشاب الصاعد، بدلًا من أن يستمر في دوري يلو بعيدًا عن الأنظار، ليأتي هنا ويكون هذا مكانه، دون أن يزاحمه لاعب أجنبي".

وحمّل الاتحاد السابق مسؤولية القرار، قائلًا: "هذه الخطة عملها اتحاد الكرة الماضي، وأطالب الاتحاد الحالي مطالبة عاجلة بأن ينهي هذا الموضوع، لتتفرغ هذه الخانة للاعبين الشباب. يجب أن يكون تركيزنا على اللاعبين الشباب الذين سيكونون نواة المنتخب في 2030 و2034".

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"مبالغ فلكية والاستفادة صفر"

من جانبه، أيّد بدر بن أحمد طرح فلاته، لكنه رأى أن تقليل عدد الأجانب إلى ثمانية ليس الحل الوحيد. وقال: "الحل من وجهة نظري يتعلق بموضوع المواليد أكثر. هذا القرار لا أعرف على أي أساس بُني، وإذا كان بُني على أساس استثماري فلا أعتقد أنه كان قرارًا ناجحًا".

واعترف بن أحمد بوجود حالات استثنائية، مثل أنجيلو مع النصر وماركوس ليوناردو مع الهلال في فترة من الفترات، لكنه أكد أن من نجحوا من لاعبي المواليد "يُعدّون على أصابع اليد الواحدة".

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وانتقد حجم الإنفاق على هذه الصفقات، موضحًا: "تدفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع لاعب عمره 20 أو 21 عامًا، 30 مليونًا و40 مليونًا و70 مليونًا.. مبالغ فلكية والاستفادة صفر".

وشكك في جدوى رهان إعادة البيع، قائلًا: "أنت تعوّل على أن يظهر لك لامين يامال جديد حتى تبيعه! وإن ظهر، فكم ستدفع الأندية الأوروبية مقابل لاعب قادم من الدوري السعودي؟ على أقل تقدير، سينتظر حتى ينتهي عقده أو يدخل فترته الأخيرة ويرحل".

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إدارات الأندية "بين نارين"

وعندما أشار مقدم البرنامج إلى أن القرار ليس إجباريًا، وأن بإمكان أي نادٍ الاستغناء عن هذه الخانة والاستثمار في اللاعب السعودي، رد بن أحمد بأن إدارات الأندية تعيش معضلة حقيقية.

وأوضح: "هل تستطيع إدارات الأندية أن تواجه الجماهير وعندها خانات متاحة لا تستفيد منها بالشكل الأمثل؟ كل الإدارات ستكون تحت الضغط. أنت بين نارين: هل أوقّع لغرض التوقيع فقط، أم أعطي الفرصة؟ ولو أعطيت الفرصة سأواجه الجماهير وإعلام النادي".

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دقائق اللعب مقابل الدعم المالي

واقترح بن أحمد حلًا بديلًا يقوم على تحفيز الأندية ماليًا لإشراك اللاعبين السعوديين الشباب، سواء داخل صفوفها أو عبر إعارتهم لأندية أخرى، على غرار "استراتيجية دعم الأندية".

وشرح فكرته: "إذا أشركت خمسة لاعبين تحت 23 عامًا لمدة 450 دقيقة خلال الموسم، يحصل النادي على دعم مالي معين، من باب تحفيز الأندية على منح الفرصة للشباب".

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وأضاف: "وإذا لم أستطع منح اللاعب الفرصة، أعيره لأندية أقل دخلًا، فتمنح الفرصة للاعبين الشباب بشكل أكبر وتحصل على مداخيل إضافية. والمستفيد في النهاية هو المنتخب، والنادي أيضًا".