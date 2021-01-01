مبالغ خرافية .. الكشف عن عمولات الأندية لوكلاء اللاعبين

تشيلسي ويوفنتوس على القمة

كشفت تقارير حجم الأموال المدفوعة من الأندية الكبرى في إيطاليا وإنجلترا لوكلاء اللاعبين كعمولة من أجل إتمام الصفقات في العام الماضي.

وأصبح سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة تحت رحمة كبار الوكلاء من أمثال مينو رايولا وجورجي مينديش، الأشخاص الذين يديرون أعمال كبار اللاعبين.

ونشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ونظيره الإنجليزي المبالغ المدفوعة من أندية البلدين في 2020 كعمولة للوكلاء من أجل إتمام الصفقات.

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وفي إيطاليا، جاء يوفنتوس على رأس القائمة بمجموع 20.8 مليون يورو، وخلفه روما بفارق ضئيل، 19.2 مليون يورو، ثم ميلان 14.3 مليون يورو، ونابولي 12 مليون يورو.

الأندية الإيطالية في الإجمالي دفعت 138 مليون يورو كعمولات في 2020، الرقم الذي انخفض كثيراً عن 2019 حين دفعت 187.8 مليون يورو.

أما في إنجلترا فكان المجموع 320 مليون يورو عن الفترة من فبراير 2020 وحتى فبراير 2021، الرقم الذي انخفض قليلاً عن العام الماضي حيث كان 309 مليون يورو.

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وجاء على رأس القائمة تشيلسي بمجموع 41.3 مليون يورو ثم مانشستر سيتي بمجموع 35.4 مليون يورو ومانشستر يونايتد بمجموع 34.9 مليون يورو.

وأشارت معظم التقارير إلى أن السبب في تراجع قيم العمولات هو الحالة الاقتصادية المتراجعة لمعظم الأندية في أوروبا بسبب توقف النشاط الموسم الماضي.