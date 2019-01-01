على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فحتى الآن وبعد مرور 36 جولة جمع الفريق 42 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل فى 9 مبارايات، بينما تلقى 16 هزيمة في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر وبفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الثاني عشر.