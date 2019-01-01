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نيوكاسل × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيوكاسل وليفربول، في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19،

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إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-05-04T18:29:34Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3، صلاح أساسي وستوريدج يقود الهجوم

أليسون / آليكساندر آرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / جوردان هندرسون / محمد صلاح / دانييل ستوريدج / ساديو ماني

إليكم تشكيل نيوكاسل لمباراة اليوم

2019-05-04T18:27:46Z

يبدأ المدرب رافائيل بيتيز بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

مارتن دوبرافكا / خافير مانكويلو / فابيان شاير / جمال لاسيليس / بول داميت / مات ريتشي / إيساك هايدين / كي سونج / كريستيان أتسو / أيوزي بيريز / ساومون روندون

2019-05-04T02:12:46Z

على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فحتى الآن وبعد مرور 36 جولة جمع الفريق 42 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 11 مباراة  وتعادل فى 9 مبارايات، بينما تلقى 16 هزيمة في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر وبفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الثاني عشر.

2019-05-04T02:12:32Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة امام برشلونة الإسباني فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أما محليًا ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب برصيد 92، فحتى الآن خاض أبناء يورجن كلوب 36 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط

2019-05-04T02:12:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يفتح استاد جيمس بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، على ملعب “جيمس بارك” في  الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.