إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3، صلاح أساسي وستوريدج يقود الهجومأليسون / آليكساندر آرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / جوردان هندرسون / محمد صلاح / دانييل ستوريدج / ساديو ماني
إليكم تشكيل نيوكاسل لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رافائيل بيتيز بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منمارتن دوبرافكا / خافير مانكويلو / فابيان شاير / جمال لاسيليس / بول داميت / مات ريتشي / إيساك هايدين / كي سونج / كريستيان أتسو / أيوزي بيريز / ساومون روندون
على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فحتى الآن وبعد مرور 36 جولة جمع الفريق 42 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل فى 9 مبارايات، بينما تلقى 16 هزيمة في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر وبفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الثاني عشر.
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة امام برشلونة الإسباني فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أما محليًا ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب برصيد 92، فحتى الآن خاض أبناء يورجن كلوب 36 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط