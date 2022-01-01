نابولي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

شاهد البث المباشر لمباراة نابولي ضد ليفربول
تشكيل ليفربول ضد نابولي
وسوف يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:
الخطة: 4-3-3
أليسون
ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون
هارفي إيليوت - فابينيو - جيمس ميلنر
محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز
Our line-up to face @sscnapoli tonight 👊#NAPLIV | #UCL— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2022
تشكيل نابولي ضد ليفربول
قرر لوتشيانو سباليتي الاعتماد على التشكيل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
أليكس ميريت
جيوفاني دي لورينزو - كيم مين جاي - أمير رحماني - ماتياس أوليفيرا
ستانيسلاف لوبوتكا - زامبو أنجوسيا
خفيتشا كفاراتسخيليا - بيوتر جيلينسكي - ماتيو بوليتانو -
فيكتور أوسيمين
📃 I NOSTRI 11:— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 7, 2022
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.#UCL | #NapoliLiverpool
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/aOBtxFFdOz
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين نابولي وليفربول على ملعب "دييجو مارادونا".
ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له بداية قوية في دور المجموعات، خاصة وأنه أحد الأبطال التاريخيين للبطولة، بعد أن حصد سبعة ألقاب.
أما نابولي، فيعلم أن البداية الجيدة على أرضه ستكون مثالية من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في المجموعة.
المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تضم إلى جانب نابولي وليفربول، فريقي أياكس الهولندي، ورينجرز الاسكتلندي.