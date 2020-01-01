مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

إلغاء الدوري البلجيكي
2020-04-02T15:22:46Z
الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، يعلن اليوم الخميس، عن إلغاء الدوري المحلي بشكل نهائي وتتويج كلوب بروج متصدر المسابقة بطلاً لنسخة موسم 2019/2020.
زانيتي يستبعد عودة الدوري الإيطالي
2020-04-02T15:21:01Z
استبعد خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، فكرة عودة الدوري الإيطالي بعد التوقف الحالي، مؤكداً أن الموسم الحالي مهدد بعد الاستكمال، وذلك في تصريحات مع "سكاي".
عودة الكرة في إيطاليا بمايو
2020-04-02T14:59:42Z
كشف فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أن سيتم في الأيام المقبلة مناقشة فرضية عودة منافسات الكرة الإيطالية مع بداية مايو المقبل.
أتلتيكو مدريد يخفض الرواتب
2020-04-02T14:49:53Z
أعلن أتلتيكو مدريد أن لاعبيه وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمائة طوال فترة الطوارىء المعلنة بسبب فيروس كورونا، وذلك لتعويض ودفع رواتب العاملين بالنادي.