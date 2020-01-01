مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

استبعد خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، فكرة عودة الدوري الإيطالي بعد التوقف الحالي، مؤكداً أن الموسم الحالي مهدد بعد الاستكمال، وذلك في تصريحات مع "سكاي".