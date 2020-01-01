محدث - أخبار ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2020

أوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية حول مراقبة كشافين نادي ليفربول بأمر من المدرب الألماني يورجن كلوب للاعب الإنجليزي ماكس كلارك المحترف في صفوف نادي فيتيسه الهولندي حيثُ يبلغ من العمر23 عاماً.

النجم الشاب تحدثت عنه الصحافة الهولندية بأنه سيكون له شأن كبير خاصة مع مشاركاته المميزة مع منتخبات الشباب الإنجليزية بشكل مستمر بالإضافة إلى حجزه مكان رئيسي في تشكيلة الفريق الهولندي، حيث لعب 17 مباراة نجح في إحراز هدف وصناعة 3 أهداف

ومن الواضح أن هناك رغبة من جانب مسؤلي الريدز في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي مع تمديد إعارته في الدوري الهولندي استعداداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.