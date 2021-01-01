بعد 184 ألف ساعة قضاها ميسي بقميص برشلونة، دقت ساعة الوداع منذ يومين وكان الوداع إبتسامات مبللة بالدمع حينًا وبالتذكار أحيانًا.

فبعدما أعلن النادي عن نهاية رحلة ميسي مع برشلونة بسبب انهيار محادثات تجديد التعاقد مع اللاعب بسبب "عقبات مالية وهيكلية" يصبح ميسي على أعتاب الدوري الفرنسي بعد سنوات طويلة لم يعرف فيها سوى الدوري الإسباني.