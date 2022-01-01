مباشر: الكشف عن كرة "الرحلة" لكأس العالم قطر 2022

"الرحلة" مصممة لدعم أعلى سرعات اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبق وظهرت في المونديال عبر التاريخ، وهذا ما تجلى في تصريح مديرة التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان حينما قالت: "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد بحدوثه، إذ تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء. فلقد سعينا أن نجعل المستحيل ممكنًا عن طريق الابتكار الجذري لإنشاء أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم.