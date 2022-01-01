مباشر: الكشف عن كرة "الرحلة" لكأس العالم قطر 2022

2022-03-30T10:42:40.869Z
32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022
Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup
The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h
البداية من قطر
2022-03-30T10:37:08.251Z
وستبدأ رحلة "الرحلة" من قطر، حيث سيتم الكشف عن كرة كأس بحضور كلًا من إيكر كاسياس وكاكا، أساطير كرة القدم، بجانب فرح جفري ونوف العنزي وسينضم إليهن على أرض الملعب مزيج موهوب من لاعبات كرة القدم من قطر والإمارات والسعودية ومصر وبعض لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير.
2022-03-30T10:31:06.025Z
"الرحلة" مصممة لدعم أعلى سرعات اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبق وظهرت في المونديال عبر التاريخ، وهذا ما تجلى في تصريح مديرة التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان حينما قالت: "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد بحدوثه، إذ تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء. فلقد سعينا أن نجعل المستحيل ممكنًا عن طريق الابتكار الجذري لإنشاء أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم.
2022-03-30T10:30:50.621Z
الكرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر، وسوف تنطلق الكرة في رحلة نحو 10 مدن حول العالم، حيث تعمل "أديداس" على إنشاء سلسلة من المبادرات تهدف إلى المساواة وصول اللعبة إلى الجميع في المجتمعات المحلية.
أديداس تعلن ظهور الكرة
2022-03-30T10:30:16.466Z
كشفت "أديداس" اليوم، الأربعاء 30 مارس، عن كرة الرحلة وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، كما تعتبر المرة الـ14 التي تٌصنّع فيها "أديداس" كرة المونديال.
2022-03-30T10:29:28.226Z
تم إطلاق كرة الرحلة يوم الأربعاء 30 مارس وهي أسرع كرة في تاريخ كأس العالم.