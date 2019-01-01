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مانشستر يونايتد × ميلان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان، في الكأس الدولية للأبطال 2019، والتي ستقام على الملعب الألفية

محدث
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Getty

2019-08-02T23:25:27Z

خاض ميلان مبارتين في بطولة الكأس الدولية للأبطال تحت قيادة فنية جديدة للمدرب ماركو جيامباولو، والتقى الروسونيري في أولى مبارياته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني يوم 24 يوليو، وتلقى خسارة بنتيجة هدف دون رد، ثم في اللقاء الثاني واجه بنفيكا البرتغالي وخسر أيضًا بنفس النتيجة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر والأخير في جدول الترتيب بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار بعد خسارتين متتاليتين.

2019-08-02T23:25:18Z

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب فريق كريستيانسوند النرويجي بهدف دون رد، في لقاء ودي جمع بينهما على ملعب أوليفول، وُيعد هذا اللقاء هو الأخير لزملاء بول بوجبا في هذه البطولة قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام أمام فريق تشيلسي في أولى جولات البريمرليج يوم 11 من شهر أغسطس الجاري على ملعب أولد ترافورد.

2019-08-02T23:25:08Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد الألفية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستريونايتد وميلان، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي