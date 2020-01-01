بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

صراع الأبطال والدوري الأوروبي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة
ليفربول يحتل المركز الأول وحسم البطولة بـ96 نقطة، يليه مانشستر سيتي 78، ثم مانشستر يونايتد وصراع دوري الأبطال في المركز الثالث بـ63 بالتساوي مع تشيلسي الرابع، ثم ليستر سيتي الخامس بـ62 نقطة.
وأما بالنسبة للدوري الأوروبي فيأتي وولفرهامبتون في المركز الساس بـ59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.
جيرو يقود هجوم تشيلسي
فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون
Today's Chelsea team. 💪#CHEWOL pic.twitter.com/5AkCJrc0G5— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 26, 2020
مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة
سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي
📣 Here it is... our final #PL starting XI of the campaign 👊#MUFC #LEIMUN @DHLManUtd— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2020
تشكيل متوازن لمانشستر سيتي
محرز على الدكة أمام نوريتش سيتي
Your City line-up! 🙌— Manchester City (@ManCity) July 26, 2020
XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Foden, Jesus, Sterling
Subs | Carson, Stones, Zinchenko, Gundogan, Bernardo, Mendy, Mahrez, Fernandinho, Otamendi
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/o0VWaTIbbr
صلاح على دكة البدلاء
تغييرات في قائمة ليفربولالمدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.
التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة في موسم 2019/2020! 🔴🙌#نيوكاسل_ليفربول— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 26, 2020