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بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 26 يوليو بالدوري الإنجليزي والإيطالي

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Caglar Soyuncu Leicester City Manchester United 09142019
Getty

صراع الأبطال والدوري الأوروبي

2020-07-26T14:57:38Z

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة

ليفربول يحتل المركز الأول وحسم البطولة بـ96 نقطة، يليه مانشستر سيتي 78، ثم مانشستر يونايتد وصراع دوري الأبطال في المركز الثالث بـ63 بالتساوي مع تشيلسي الرابع، ثم ليستر سيتي الخامس بـ62 نقطة.

وأما بالنسبة للدوري الأوروبي فيأتي وولفرهامبتون في المركز الساس بـ59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.

جيرو يقود هجوم تشيلسي

2020-07-26T14:54:31Z

فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة

2020-07-26T14:52:58Z

سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي

صلاح على دكة البدلاء

2020-07-26T14:46:06Z

تغييرات في قائمة ليفربول

المدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.