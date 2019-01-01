فهد المولد يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية
فهد المولد13’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى فهد المولد الذي سدد كرة صاروخية تسكن سقف الشباك لاتصد ولاترد
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
الهدف الأول لمنتخب #السعودية 🇸🇦 عن طريق فهد المولد في الدقيقة 12بصاروخية مميزة 🚀!
#كأس_آسيا2019 🏆 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
🇱🇧 #لبنان 🆚 #السعودية 🇸🇦
#كأس_آسيا2019 🏆 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/kzBbMEf94T
طالع تشكيل الفريقين
اللاعبون استعدوا ماذا عنكم؟🤔— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
✅ "تكتيك" المدربين
✅ تشكيل المنتخبين
✅ الجمهور مستعد
#كأس_آسيا2019 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/Af9AN1UXGt
تشكيل منتخب السودية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / على آل بليهي / حمدان الشمراني / هتان باهبري / عبدالعزيز البيشي / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / سالم الدوسري / فهد المولد
البدلاء / محمد الصيعري / نوح الموسي / سلطان الغنام / محمد الربيعي اليامي / ياسر الشهراني / يحي الشهري / عبدالإله العمري / وليد عبدالله / عمر هوساوي / إبراهيم غالب / أيمن الخليف / عبدالرحمن غريب
تشكيل منتخب لبنان لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
مهدي خليل / أليكساندر ميشيل / معتز الجنيدي / جوان العمري / على حمام / فيليكس ميشيل / هيثم قاعور / قاسم الزين / محمد حيدر / هلال الحلوي / حسن معتوق
البدلاء / وليد إسماعيل / نادر مطر / ربيع عطايا/ أحمد تكتوك / حسين شعيتو / عدنان حيدر / حسن شعيتو / نور منصور / سمير أياس / باسل جرادي / مصطفي مطر