11’ مرتدة سريعة للمنتخب اللبناني وإنطلاقة من حسن معتوق من منتصف المييدان ليمررها على الجهة اليمنى فى إتجاه هلال الحلوي الذي سددها تسديدة قوية لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي