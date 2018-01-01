2018-12-24T18:45:07Z
على الجانب الآخر يدخل نيوكاسل برصيد17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل مثلهم، بينما تلقى 9 هزائم، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر
2018-12-24T18:44:58Z
يدخل الريدز هذا اللقاء متربعاً على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مواصلة الإنتصارات والمحافظة على صدارة البيرميرليج
2018-12-24T18:44:47Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره نيوكاسل، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.