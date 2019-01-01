2019-08-09T01:52:07Z
تأهل فريق نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام بعد غياب ثلاث مواسم، وذلك بعد أن حقق لقب الشامبيونشيب للموسم المنصرم (2018-19) رفقة شيفيلد يونايتد صاحب الوصافة وأستون فيلا، وبحسب نظام بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يتأهل إلى الدوري الممتاز أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرةً، على أن تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقًَا ليخطف فريق واحد فقط بطاقة التأهل الثالثة إلى البريميرليج والتي كانت من نصيب العنابي السماوي.
2019-08-09T01:51:58Z
خسر الريدز لقب أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.
2019-08-09T01:51:42Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونوريتش، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي