خسر الريدز لقب أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.