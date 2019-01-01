ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

23’ تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة من دي بروين إلى رودريجو هيرنانديز الذي أسلها عرضية على يسار المنطقة إلى رحيم الذي حاول التوغل لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية