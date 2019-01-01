أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقائ يجمع بين ليفربول وكريستال بااس على ملعب الأنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.