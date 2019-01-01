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ليفربول × كريستال بالاس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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2019-01-19T14:29:51Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز، والصافرة للحكم الإنجليزي جوناثان موس

إليكم تشكيل كريستال بالاس لمباراة اليوم

2019-01-19T14:27:49Z

يبدأ المدرب روي هودسون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

جوليان سيبروني / جيمس تومكنيز / مامادو ساكو / باتريك فان / شيخو كوياتي / لوكا ميليفوجيفيتش / جيمس مكارثر / اندروس تاونسيند / جوردان أيو / ويلفريد زاها 

 

إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-01-19T14:26:09Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / جيمس ميلنر / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح

 

2019-01-19T14:24:36Z

أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقائ يجمع بين ليفربول وكريستال بااس على ملعب الأنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.