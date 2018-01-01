يدخل السيتيزينز هذا اللقاء وهم قادمون من فوز كبير على حساب إيفرتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما عيش ليستر سيتي موسمًا سيئًا حتى الآن في البريميرليج، فبعد 17 مباراة استطاع الفريق أن يحصد 22 نقطة فقط وضع نفسه في المركز الثاني عشر متفوقًا على برايتون بفارق نقطة واحدة