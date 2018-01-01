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ليسترسيتي × مانشسترسيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليسترسيتي ومانشسترسيتي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

محدث
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الركلة الرابعة لفريق مانشسترسيتي

2018-12-18T21:46:21Z

أوليكساندر زينتشينكو

4’ أوليكساندر زينتشينكو ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة لفريق مانشسترسيتي

ركلة الجزاء الرابعة لفريق ليستر سيتي

2018-12-18T21:45:11Z

كاجلار سوينسو

4’ كاجلار سويونسو يهدر ركلة الجزاء الرابعة لفريق ليستر سيتي

ركلة الجزاء الثالثة لفريق مانشسترسيتي

2018-12-18T21:44:34Z

جابريال خيسوس

جابريال خيسوس ينجح فى تسجيل ركلة الجزاء الثالثة لفريق مانشسترسيتي

ركلة الجزاء الثالثة لفريق ليستر سيتي

2018-12-18T21:43:59Z

جاميس ماديسون

جاميس ماديسون  يهدر ركلة الجزاء الثالثة لفريق ليستر سيتي 3’

الركلة الثانية لفريق مانشسترسيتي

2018-12-18T21:42:42Z

رحيم ستيرلينج

2’ رحيم ستيرلينج يهدر ركلة الجزاء الثانية لفريق مانشسترسيتي

الركلة الثانية لفريق ليسترسيتي

2018-12-18T21:42:09Z

كريستيان فوكس

2’ كريستيان فوكس يهدر الركلة الثانية لفريق ليسترسيتي

الركلة الاولي لمانشسترسيتي

2018-12-18T21:41:10Z

إيلكاي جوندوجان

1’ إيلكاي جوندوجان ينجح فى تسجيل الركلة الاولي لفريق مانشسترسيتي

الركلة الأولي لفريق ليسترسيتي

2018-12-18T21:40:30Z

هاري ماجواير

1’ هاري ماجواير ينجح فى تسجيل الهدف الاول

2018-12-18T21:35:10Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

2018-12-18T21:33:41Z

90+1’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل أوتاميندي على دماراي جراي

2018-12-18T21:32:34Z

90’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2018-12-18T21:32:01Z

89’ تمريرة خطيرة من جوندوجان لداخل المنطقة فى إتجاه كايل وولكر لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

2018-12-18T21:30:47Z

88’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق جوندوجان لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-18T21:28:44Z

85’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشسترسيتي لمحاولة البحث عن هدف التقدم قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة

2018-12-18T21:27:20Z

83’ تمريرة خطيرة فى إتجاه خيسوس داخل المنطقة ليقط مطالبا الحكم بركلة جزاء لكن الحكم يشير بوجود تسلل

تبديل ثالث وأخير لفريق ليستر سيتي

2018-12-18T21:26:38Z

81’ دخول ريكاردو بيريرا وخروج كيليتشي إيهيناتشو

2018-12-18T21:25:07Z

78’أووووووووه،،،، تسديدة أرضية زاحفة ورائعة من رياض محرز من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم بقليل

2018-12-18T21:21:31Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق ليسترسيتي

2018-12-18T21:16:20Z

مارك آلبيرتون

74’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من ويلفريد نديدي فى إتجاه مارك ألبرايتون لداخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسدد تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2018-12-18T21:15:12Z

73’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لفريق ليسترسيتي عن طريق مارك ألبرايتون

2018-12-18T21:14:39Z

72’ محاولات من لاعبي ليسترسيتي للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على المرمي

2018-12-18T21:12:36Z

70’ تمريرة طولية فى إتجاه إيهيناتشو على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-18T21:11:37Z

69’ تنفيذ الخطا بتمريرة خطيرة لداخل المنطقة من جاميس ماديسون فى إتجاه كيلتشي إيهيناتشو لكن تدخل رائع من دي بروين واستخلصها بنجاح

2018-12-18T21:10:48Z

68’ خطـأ من على حدود المنطقة لفريق ليسترسيتي بعد تدخل قوي على ويلفريد نديدي

2018-12-18T21:09:11Z

67’ تسديدة قوية من رياض محرز من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الأيمن لتتحول إلى ضربة مرمي

2018-12-18T21:07:31Z

65’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جراي لداخل المنطقة تلقاها هاري ماجواير برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي

2018-12-18T21:06:27Z

64’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2018-12-18T21:05:19Z

63’ إنطلاقة من كيفين دي بروين من خارج المنطقة ثم يمررها على يسار المنطقة إلى براهيم دياز الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

تبديل ثاني فى صفوف ليسترسيتي

2018-12-18T21:04:07Z

62’ دخول مارك ألبرايتون وخروج فيسينتي إيبورا

2018-12-18T21:02:42Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم لمانشسترسيتي بهدف مقابل لاشئ

2018-12-18T21:01:55Z

59’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كايل وولكر فى إتجاه أجويرو لكن امسكها الحارس بثبات

2018-12-18T20:59:58Z

57’ سيطرة من لاعبي ليسترسيتي لكنها بدون خطورة على مرمي مانشسترسيتي

2018-12-18T20:59:11Z

56’ محاولات من لاعبي ليسترسيتي للبحث عن هدف التعادل

2018-12-18T20:58:25Z

55’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ديماراي جراي لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمى

2018-12-18T20:57:50Z

54’ تسديدة من اجويرو من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

تبديل أول فى صفوف ليسترسيتي

2018-12-18T20:55:32Z

53’ دخول جاميس ماديسون وخروج رشيد غزال

2018-12-18T20:54:12Z

51’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من إيبورا على دي بروين

2018-12-18T20:53:26Z

50’ تمريرات فى منتصف الميدان من لاعبي مانشسترسيتي

2018-12-18T20:50:58Z

49’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة عن طريق دي بروين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2018-12-18T20:50:29Z

48’ تسديدة من دي بروين من داخل يمين المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

2018-12-18T20:49:15Z

47’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة تضع أجويرو منفردا بالمرمي ثم يسددها تسديدة قوية لكن تصدي رائع من الحارس داني وارد

2018-12-18T20:30:43Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

2018-12-18T20:28:49Z

44’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة تصل سهلة بين أقدام مدافعي ليسترسيتي

2018-12-18T20:28:19Z

43’ عرضية خطيرة من رياض محرز من الجهة اليسري كادت ان تخدع الحارس لكنه ابعدها ببراعة إلى ركنية

2018-12-18T20:26:46Z

42’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطفة تلقاها هاري ماجواير الذي سددها تسديدة سيئة مرت اعلى المرمي بكثير

2018-12-18T20:26:17Z

41’ تسديدة قوية من ويلفريد نديدي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

2018-12-18T20:25:47Z

40’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليسترسيتي لمحاولة البحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الاول

2018-12-18T20:24:39Z

38’ تمريرة طولية فى إتجاه أجويرو لكن استخلصها هاري ماجواير وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-18T20:23:51Z

37’ ركنية لفريق ليسترسيتي تسقط فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى الاخير ومرت بدون خطورة

2018-12-18T20:22:21Z

36’ تمريرة فى إتجاه براهيم دياز على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-18T20:21:45Z

35’ ضغط وسيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على حدود منطقة جزاء ليسترسيتي

2018-12-18T20:19:43Z

33’ إنطلاقة من أجويرو من على حدود المنطقة ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-18T20:18:31Z

32’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق كيليتشي إيهيناتشو لكنها مرت اعلى المرمي

2018-12-18T20:17:55Z

32’ تمريرة ثنائية بين رياض محرز وأجويرو لكن تباطئ فىها أجويرو ليستخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-18T20:16:36Z

31’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق داني سيميسون لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-18T20:14:56Z

29’ تمريرة من رياض محرز فى إتجاه براهيم دياز الذي حاول إستلام الكرة بمهارة فردية لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس داني وارد

2018-12-18T20:13:53Z

28’ تمريرة طولية فى إتجاه رياض محرز على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

2018-12-18T20:13:22Z

27’ تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشسترسيتي فى منتصف الميدان

2018-12-18T20:12:12Z

26’ ضغط متواص من لاعبي مانشسترسيتي على دفاعات ليسترسيتي

2018-12-18T20:09:12Z

25’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه اجويرو الذي حاول إستلام الكرة لكنه فشل لتتحول الكرة إلى رمية تماس

2018-12-18T20:08:22Z

24’ تمريرة من هاري ماجواير فى إتجاه إيهيناتشو لكنه فشل فى إستلام الكرة

2018-12-18T20:07:59Z

23’ محاولات من ليسترسيتي للبحث عن هدف التعادل

2018-12-18T20:07:15Z

22’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق ليستر سيتي بعد تدخل قوي من اوتاميندي

2018-12-18T20:06:34Z

21’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديماراي جراي مرت بجوار القائ الايسر

2018-12-18T20:05:45Z

20’ تمريرة طولية فى إتجاه كيليتشي إيهيناتشو الذي فشل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-18T20:04:22Z

19’ تنفيذ الخطا من رياض محرز بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة

2018-12-18T20:03:45Z

18’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على كيفين دي بروين

2018-12-18T20:02:39Z

17’ تمريرة من دي بروين فى إتجاه براهيم دياز داخل يسار المنطقة ومن ثم يسددها تصطدم فى الدفاع وتصل إلى رياض محرز الذي سدد كرة يسارية لكنها مرت اعلى المرمي

2018-12-18T20:02:11Z

16’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء

ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول

2018-12-18T20:00:41Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لمانشستر سيتي بهدف مقابل لاشئ

جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق مانشسترسيتي

2018-12-18T19:59:05Z

كيفين دي بروين

14’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى دي بروين داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية على يمين الحارس داني وارد

2018-12-18T19:58:35Z

13’ تمريرة طولية من دي بروين على الجهة اليمنى تلقاها رياض محرز برأسية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2018-12-18T19:57:11Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه براهيم دياز على يسار المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-18T19:56:37Z

11’ محاولة من رياض محرز لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2018-12-18T19:55:39Z

10’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه براهيم دياز الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2018-12-18T19:53:49Z

8’ تمريرة ثنائية بين إبراهيم ديار مع فيليب فودين لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى براهيم دياز

2018-12-18T19:53:27Z

7’ تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشسترسيتي فى منتصف الميدان

2018-12-18T19:53:07Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على قدم فيليب فودين

2018-12-18T19:52:49Z

5’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء

2018-12-18T19:52:03Z

ركنية لفريق ليستر سيتي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 4’

2018-12-18T19:49:15Z

3’ خطا فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي من دي بروين على فيسينتي إيبور

2018-12-18T19:48:10Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين

طالع تشكيل مانشستر سيتي

2018-12-18T19:45:49Z

2018-12-18T00:39:15Z

يدخل السيتيزينز هذا اللقاء وهم قادمون من فوز كبير على حساب إيفرتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما عيش ليستر سيتي موسمًا سيئًا حتى الآن في البريميرليج، فبعد 17 مباراة استطاع الفريق أن يحصد 22 نقطة فقط وضع نفسه في المركز الثاني عشر متفوقًا على برايتون بفارق نقطة واحدة

2018-12-18T00:37:52Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.....حيث يستضيف استاد كينج باور مباراة قوية تجمع بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

 