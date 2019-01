أنضم صانع الألعاب الباراجويائي ميجيل ألميرون لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 21 مليون جنية أسترليني، من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي، حتى 2024.

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.



The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.



Full story: https://t.co/5NxxCEHhNx #NUFC pic.twitter.com/a5MV5QBTum