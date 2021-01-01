أخبار الانتقالات: أوبلاك يقترب من مانشستر يونايتد، وريال مدريد يرغب في التخلص من نجمه

مانشستر يونايتد يدرس جلب أوبلاك
سوق انتقالات مانشستر يونايتد سيكون ساخنًا
كشفت شبكة "سكاي سبورت" أنّ مانشستر يونايتد سوف يدخل سوق الانتقالات بقوة ويصرف العديد من الأموال.
وأشارت الشبكة إلى أنّ أوبلاك سيكون أول خيار للفريق في الصيف مع التخلص من دافيد دي خيا.
جدير بالذكر أن قيمة فسخ تعاقد اللاعب تصل إلى 100 مليون يورو
برشلونة يقرر التخلص من كوتينيو
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ برشلونة قرر التخلص من فيليبي كوتينيو في الصيف المقبل.
وأوضحت أنّ البرازيلي سيكون أول المغادرين بعد فشله في إثبات ذاته مع المدرب رونالد كومان
مستقبل غامض لبيل مع توتنهام
ريال مدريد يرغب في التخلص منه
صحيفة "إيفيننج ستاندرد" كشفت أنّ توتنهام لم يحسم بعد مسألة التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة.
ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب وبيعه بصورة نهائية، لكن توتنهام يحاول مد الإعارة لموسم إضافي
قطبا مانشستر يحاولان التعاقد مع باو توريس
كشفت صحيفة "مانشستر ستاندرد" أنّ باو توريس، مدافع فياريال" قد يغادر إسبانيا لينضم إلى أحد قطبي المدينة.
وأشارت إلى أنّ هناك صراع كبير بين مانشستر يونايتد والسيتي لأجل التعاقد مع اللاعب رغم اهتمام ريال مدريد به.
برشلونة يتوصل لاتفاق مع ألابا
لابورتا يبدأ خطواته الأولى رئيسًا
كشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة توصل لاتفاق شفهي مع وكيل أعمال دافيد ألابا ليكون أول صفقات الفريق في الصيف
الصحيفة أكدت أنّ برشلونة يقترب من السطو على صفقة ريال مدريد المتوقعة وجلب النمساوي في الصيف
كافاني يرفض البقاء في مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر يونايتد قدّم عرضًا لإيدنسون كافاني لأجل تمديد عقده لكن اللاعب رفض.
وأوضحت التقارير أن كافاني يدرس العودة واللعب في أمريكا الجنوبية خلال الموسم المقبل
ميلان يسرع عملية تجديد عقد دوناروما
باريس ينتظر فشل التمديد
كشف "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يحاول حسم مسألة تجديد عقده الحارس دوناروما في أسرع وقت ممكن.
وبحسب التقارير، فإنّ الحارس قد يحصل على راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو سنويًا.
رغبة الروسونيري في حسم مسألة التجديد يرجع إلى محاولات باريس سان جيرمان ضم الحارس
مدافع لايبزيج على رادار تشيلسي
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" أن تشيلسي يرغب في جلب إبراهيما كوناتي من لايبزيج خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
الصفقة قد تُكلف نحو 50 مليون يورو، كما سيتم مراقبة اللاعب في المواجهة التي تجمعه مع ليفربول مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا
مستقبل دالوت غير معروف في ميلان
رئيس الليجا يستعد لرحيل ميسي!
أكد خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، أنه "استعد بشكل جيد" لاحتمال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.
لقد أضر فيروس كورونا بالفعل بالدوري، حيث العملاق الكتالوني وحده مسؤولاً عن ديون بقيمة 1.2 مليار يورو، وسيبدو خروج عامل جذب رئيسي مثل ميسي لحظة مقلقة.
لكن تيباس يعتقد أن الدوري الإسباني آمن ماليًا بما يكفي لتحمل أي ضرر.
هنري يسعى للتواجد في آرسنال
أدار نجم آرسنال السابق مؤخرًا نادي مونتريال
قال تييري هنري لـ FourFourTwo إنه يرغب في العمل مع آرسنال بأي صفة، مازحًا أن حبه للنادي سيقوده إلى "قص العشب في ملعب الإمارات" إذا لزم الأمر.
لطالما كانت هناك توقعات بأن هنري سيدير الجانرز في النهاية.
العروض تنهال على نجم برشلونة الشاب
إلياكس موريبا، الذي سجل في نهاية الأسبوع الماضي هدفًا لا يُنسى، يمكن أن يمثل تحديًا لبرشلونة في التمسك به، حسب ماركا.
يشترك اللاعب مع وكيل جاريث بيل، وتلقى "عدة عروض" وسط محادثات عقد طويل مع النادي الكتالوني.
من شأن تحقيق مشاركة مستمرة مع الفريق الأول للاعب البالغ من العمر 18 عامًا أن يمنحه مزيدًا من القوة التفاوضية، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن قدرة الأجور المحدودة في البلوجرانا في الوقت الحالي قد تعقد الأمور.