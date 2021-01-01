أخبار الانتقالات: أوبلاك يقترب من مانشستر يونايتد، وريال مدريد يرغب في التخلص من نجمه

ريال مدريد يرغب في التخلص منه

صحيفة "إيفيننج ستاندرد" كشفت أنّ توتنهام لم يحسم بعد مسألة التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب وبيعه بصورة نهائية، لكن توتنهام يحاول مد الإعارة لموسم إضافي