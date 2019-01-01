يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام أرسنال بهدفين لمثلهم في ثاني مبارياته في البطولة، وخاض الفريق لقاء أمام بايرن ميونخ وتلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأنهى الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.