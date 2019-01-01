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رايو فاليكاتو × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة رايو فاليكانو وريال مدريد ، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-28T19:27:12Z

45’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال على القائم الثاني مرت دون متابعة من أحد وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-28T19:26:26Z

44’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-28T19:25:07Z

43’جاريث بيل سقط على الأرض بداعي الإصابة دون تدخل من أحد ودخول الطاقم الطبي للفريق لعلاجه

2019-04-28T19:23:40Z

42’تمريرة بينية عن طريق جاريث بيل في إتجاه ماريانو دياز المنطلق إلى حدود المنطقة ثم سدد كرة بشكل رائع مرفوعة من فوق الحارس سكنت الشباك، لكنه كان في موقف تسلل

2019-04-28T19:23:01Z

41’هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل

2019-04-28T19:22:32Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-04-28T19:21:42Z

39’بيبي أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس تيبو كورتوا 

2019-04-28T19:21:16Z

38’ركنية نفذها توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت رايو فالكيانو إلى خارج المنطقة

2019-04-28T19:20:02Z

37’مارسيلو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بدفاعات رايو فاليكانو وتحولت إلى ركنية

2019-04-28T19:19:35Z

36’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-28T19:18:17Z

35’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-04-28T19:17:34Z

34’سقوط داني كاربخال بداعي الإصابة بعد تدخل مع أدريان إمباربا

2019-04-28T19:17:15Z

33’جاريث بيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات ريال رايو فاليكانو

2019-04-28T19:15:31Z

32’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تريجويرو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-04-28T19:14:50Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من أليكس مورينو برأسية إلى ركنية

2019-04-28T19:14:24Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لرايو فاليكانو بهدف دون رد

2019-04-28T19:13:27Z

28’ريال مدريد لم يستطع الوصول لمرمى الحارس ألبيرتو جارسيا حتى الآن

بطاقة صفراء

2019-04-28T19:13:03Z

27’خطأ لصالح أدريان إمباربا بعد تدخل من لوكا مودريتش في منتصف الميدان

2019-04-28T19:09:17Z

26’تمرير ةبينية عن طريق ماركوس يورينتي في إتجاه جاريث بيل المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم لمساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

أدريان إمباريا يفتتح التسجيل لرايو فاليكانو

2019-04-28T19:08:23Z

من علامة الجزاء

25’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها أدريان إمباربا ببراعة على يمين الحارس تيبو كورتوا سكنت الشباك بنجاح

 

2019-04-28T19:07:42Z

24’جووووووووووووووووول....والهدف الأول لرايو فاليكانو عن طريق أدريان إمباربا

2019-04-28T19:07:17Z

23’اوووووووووووووووووووه...ركلة جزاء لرايو فاليكانو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو

2019-04-28T19:07:02Z

22’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للفيديو للتاكجد من وجود ركلة جزاء أم لا

2019-04-28T19:06:19Z

21’جاريث بيل سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ألبيترو جارسيا  ببراعة

2019-04-28T19:05:16Z

20’سقوط المهاجم هافي جيرا بعغد تدخل من خيسوس فاييجو داخل المنطقة، وسط مطالبات من لاعبي رايو فاليكانو بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-04-28T19:03:40Z

19’سيطرة من لاعبي ريالو فاليكانو على مجريات اللقاء وهو من يبادر بالهجوم

2019-04-28T19:02:28Z

18’خوزيه بوزو مرر كرة بينية في إتجاه خافي جيرا المنطلق داخل المنطقة وحيدًا ثم إستقبل الكرة وسددها قوية، لكن خروج موفق من كورتوا الذي تصدى لتصويبته ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-28T19:02:05Z

17’ياربااااااااااااااااااااااااه، بيبي يهدر أمام المرمى

2019-04-28T19:01:15Z

16’تصويبة قوية عن طريق خوزيه بوزو من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-28T19:00:23Z

15’ربع ساعة مرت من عمر اللمباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T18:58:57Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي رايو فالكيانو في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس تيبو كورتوا

2019-04-28T18:57:33Z

11’ترميرة بينية عن طريق بيبي في إتجاه خاي جيرا المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-04-28T18:56:56Z

10’عشر دقائق مرت عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T18:55:32Z

8’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات رايو فاليكانو

2019-04-28T18:54:22Z

7’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات رايو فالكيانو

2019-04-28T18:52:56Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال لداخل المنطقة سددها داني سيبايوس من لمسة واحدة تصدى لها الحارس ألبيرتو جارسيا ببراعة

2019-04-28T18:52:25Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-28T18:51:39Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تيتو تريجويرو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى ركنية

2019-04-28T18:51:00Z

3’تصويبة قوية عن طريق ماريانو دياز من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ألبيرتو جارسيا وتحولت إلى ركنية

2019-04-28T18:49:18Z

2’رايو فاليكانو بالزي الأبيض على اليسار وريال مدريد بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-04-28T18:43:52Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-04-28T18:39:09Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / رافائي فاران / خيسوس فاييخو / مارسيلو / لوكا مودريتش / ماركوس يورنتي / توني كروس / جاريث بيل / ماريانو دياز / داني سيبايوس

 

إليكم تشكيل رايو فاليكانو لمباراة اليوم

2019-04-28T18:35:33Z

يبدأ المدرب ميشيل بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ألبيرتو جارسيا / تيتو تريجويرو / عبدالله با / ألياندرو جالفيز / أليكس مورينو / أوشي أجبو / ماريو سواريز / أدريان إمباريا / خوزيه بوزو / بيبي / خافي جيرا

 

2019-04-27T23:49:17Z

كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، التى انتهت بخسارته بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز ألأخير فى جدول ترتيب اللاليجا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن هويسكا صاحب المركز التاسع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في سبع  مباريات، وتعادل في 7، وخسر 20 مباراة.

2019-04-27T23:49:09Z

تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-27T23:48:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكاتو على ملعب “تيريزا ريفيرو” فوذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.
 