42’تمريرة بينية عن طريق جاريث بيل في إتجاه ماريانو دياز المنطلق إلى حدود المنطقة ثم سدد كرة بشكل رائع مرفوعة من فوق الحارس سكنت الشباك، لكنه كان في موقف تسلل