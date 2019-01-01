ليونيل ميسي

⚽ GOOOAAAAL MESSI! He who is always there when you need him. 🐐 pic.twitter.com/np8TOonTZ8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ يناير ٢٠١٩

21’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من أرثور لداخل يسار المنطقة إلى ليونيل ميسي الذي إستقبل الكرة وسددها لكنها اصطدمت فى الحارس وتردد له من جيد ليتابعها قبل ان تخرج ويسددها فى الشباك بنجاح