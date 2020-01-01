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تغطية مباشر | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة وقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

يوم حافل بالمواجهات المثيرة

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Lionel Messi Karim Benzema Barcelona Real Madrid GFX
Getty Images

فاتي يعادل النتيجة

2020-10-24T14:08:46Z

المهاجم الشاب أنسو فاتي يسجل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة من اللقاء.

ريال يفتتح التسجيل

2020-10-24T14:06:38Z

فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد يفتتح التسجيل في شباك برشلونة بعد 5 دقائق فقط على بداية المباراة.

إصابة قوية لديفيس

2020-10-24T14:04:44Z

إصابة تبدو قوية لألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، حيث تم استبداله بعد دقيقتين فقط من مواجهة آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني.
Alphonso Davies Bayern Munich 2020-21
Getty

تعثر مانشستر سيتي

2020-10-24T13:20:24Z

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع وست هام بهدف لكل فريق، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ميشيل أنطونيو سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بينما عادل فيل فودين النتيجة لسيتي في الشوط الثاني.

المزيد  من التفاصيل ..
مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وست هام
 