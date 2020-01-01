تغطية مباشرة .. ليفربول ضد برايتون، ريال مدريد وألافيس وقمم الدوريات الأوروبية ونهائي كأس الملك

بايرن ميونخ يفلت من فخ شتوتجارت وينتصر بثلاثية
2020-11-28T16:21:55Z
حقق بايرن ميونخ انتصارًا صعبًا على شتوتجارت في الدوري الألماني
Getty
إنتر يرفض عقدة ساسوولو وينتصر بالثلاثية
2020-11-28T16:00:22Z
تحسن محلي من إنتر بعد السقوط الأوروبي
Alessandro Sabattini/Getty
قادش يتعادل مع إلتشي
2020-11-28T15:26:12Z
المباراة انتهت 1-1
انتقادات لاذعة لمحمد صلاح أمام برايتون
2020-11-28T15:20:58Z
البعض شبهه بأوزيل
وابل من الانتقادات ضد صلاح أمام برايتون
Getty
فرض برايتون التعادل الإيجابي في ليلة عودة صلاح للبريميرليج
2020-11-28T15:19:34Z
ليفربول قد يخسر الصدارة
تعادل برايتون بهدف لمثله أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي
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العين ينتصر على الرائد
2020-11-28T13:33:42Z
حقق العين انتصارًا على الرائد بهدف نظيف