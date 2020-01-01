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تغطية مباشرة .. ليفربول ضد برايتون، ريال مدريد وألافيس وقمم الدوريات الأوروبية ونهائي كأس الملك

تابع معنا تغطية مباشرة لمباريات اليوم، السبت، 28 نوفمبر 2020

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inter, bayern
Getty

بايرن ميونخ يفلت من فخ شتوتجارت وينتصر بثلاثية

2020-11-28T16:21:55Z

حقق بايرن ميونخ انتصارًا صعبًا على شتوتجارت في الدوري الألماني

تقرير المباراة

Serge Gnabry FC Bayern Stuttgart 1120
Getty

إنتر يرفض عقدة ساسوولو وينتصر بالثلاثية

2020-11-28T16:00:22Z

تحسن محلي من إنتر بعد السقوط الأوروبي

تقرير اللقاء

281120 Sassuolo Inter Alexis Sánchez y Arturo Vidal Perisic y Gagliardini
Alessandro Sabattini/Getty

قادش يتعادل مع إلتشي

2020-11-28T15:26:12Z

المباراة انتهت 1-1

انتقادات لاذعة لمحمد صلاح أمام برايتون

2020-11-28T15:20:58Z

البعض شبهه بأوزيل

وابل من الانتقادات ضد صلاح أمام برايتون

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Mohamed Salah Liverpool Brighton 2020-21
Getty

فرض برايتون التعادل الإيجابي في ليلة عودة صلاح للبريميرليج

2020-11-28T15:19:34Z

ليفربول قد يخسر الصدارة

تعادل برايتون بهدف لمثله أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Andy Robertson Danny Welbeck Liverpool Brighton 2020-21
Getty

العين ينتصر على الرائد

2020-11-28T13:33:42Z

حقق العين انتصارًا على الرائد بهدف نظيف