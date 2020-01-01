مدونة حية

تغطية مباشرة: قمة ليفربول ومانشستر سيتي ومواجهة ريال مدريد وفالنسيا ورحلة ميلان لتعزيز الصدارة

تغطية مباشرة لمباريات اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2020

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inter liverpool
Getty

فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على وولفرهامبتون

2020-11-08T16:06:24Z

انتصار الثعالب بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي
Jamie Vardy Leicester penalty 2020
Getty

جنون فرنسا .. لانس يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة

2020-11-08T15:59:28Z

في مباراة مثيرة، خطف لانس التعادل من ريمس بنتيجة 4-4

وفاز نانت بثنائية نظيفة على لوريان  بينما تعادل ديجون مع ميتز بهدف لكل فريق وانتصر أنجييه بخماسية لهدف على نيم

Lens Saint-Etienne 03102020
Getty

روما يتجاوز جنوى وتورينو مستمر في نتائجه السلبية

2020-11-08T15:54:34Z

روما يتفوق على جنوى بثلاثية لهدف وتعادل سلبي بين تورينو وكروتوني
Genoa Roma Mkhitaryan
getty images

إنتر يتقاسم نقاط المباراة مع أتالانتا

2020-11-08T15:50:04Z

التعادل 1-1 يحسم مواجهة إنتر وأتالانتا

تقرير المباراة

Alexis Sánchez Atalanta - Inter 08112020
Getty

صلاح يقود تشكيل ليفربول في غياب محرز عن مانشستر سيتي

2020-11-08T15:36:57Z

ليل يتلقى أول خسارة له في الموسم أمام بريست

2020-11-08T15:31:38Z

تعرض ليل لأول خسارة في الدوري الفرنسي بالهزيمة 3-2 أمام بريست

وكان ليل قد أوقف سلسلة انتصارات ميلان بالتغلب عليه في الدوري الأوروبي

Yusuf Yazici Burak Yilmaz Brest Lille 11082020
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فياريال يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي

2020-11-08T15:30:31Z

انتصر فياريال 3-1 على خيتافي ةتصدر الليجا بصورة مؤقتة
Villarreal celebrates against Getafe
Getty

كين يضع توتنهام في صدارة مؤقتة للدوري الإنجليزي

2020-11-08T15:28:45Z

هدف قاتل

انتصر توتنهام بهدف نظيف على وست بروميتش ليتصدر الدوري الإنجليزي

تقرير اللقاء

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(C)Getty Images

رونالدو يخرج مصابًا أمام لاتسيو

2020-11-08T15:22:41Z

ضربة موجعة

تعرض كريستيانو رونالدو للإصابة في الكاحل تسببت في عدم استكماله مواجهة لاتسيو

طالع التفاصيل

Cristiano Ronaldo Lazio Juventus
Getty Images

لاتسيو يخطف التعادل مع يوفنتوس

2020-11-08T15:19:58Z

رونالدو سجل للبيانكونيري

نجح لاتسيو في التعادل بالدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Lazio celebrating Juventus Caicedo
Getty Images