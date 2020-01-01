مدونة حية

تغطية مباشرة .. صراع ريال مدريد للبقاء في دوري أبطال أوروبا ومواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

تغطية مباشرة لمباريات اليوم، الأربعاء، 9 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا

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Wednesday games
Getty

بورتو يفوز على أولمبياكوس

2020-12-09T22:05:43Z

خسر أولمبياكوس أمام بورتو بثنائية إلا أنّه لم ذهب إلى الدوري الأوروبي
20201203 Porto Manchester City
Getty Images

مانشستر سيتي ينتصر على مارسيليا

2020-12-09T22:04:35Z

نجح مانشستر سيتي في الفوز على مارسيليا بثلاثية نظيفة 
Torres Manchester City 2020
Getty

بايرن ميونخ ينهي دور المجموعات منتصرًا

2020-12-09T22:03:49Z

فاز بايرن ميونخ على لوكوموتيف موسكو بهدفين دون رد
Sule Costa Bayern 2020
Getty

أتلتيكو مدريد يرفض توديع البطولة ويفوز على سالزبورج

2020-12-09T22:01:20Z

انتصار حاسم

فاز أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة على سالزبورج ليتأهل ثانيًا في دوري أبطال أوروبا

 

salzburgo atletico madrid felipe mario hermoso
Getty

إنتر يسقط بالتعادل أمام شاختار ويودع المسابقة

2020-12-09T22:00:09Z

شاختار إلى الدوري الأوروبي

تعادل إنتر سلبيًا مع شاختار ليودع أوروبا بينما تأهل مونشنجلادباخ ثانيًا وشاختار إلى اليوربا ليج

تقرير المباراة

Romelu Lukaku Inter Shakhtar Donetsk Champions League
Getty

ريال مدريد يتصدر مجموعته بالفوز على مونشنجلادباخ

2020-12-09T21:58:14Z

بنزيما يحسم الصدارة

انتصر ريال مدريد على مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

تقرير المباراة

real madrid gladbach karim benzema
Getty

تغطية مباشر لقمة ريال مدريد ومونشنجلادباخ

2020-12-09T20:05:48Z

مباراة الحسم

تابع تغطية جول لمباراة ريال مدريد ومونشنجلادباخ

من هنا

Header real madrid borussia mönchengladbach embolo rodrygo champion league 2020
Getty Images

إشادة واسعة بمستوى صلاح أمام ميتلاند

2020-12-09T20:03:28Z

سجل الهدف الأسرع

ردود فعل جمهور ليفربول حول ما قدمه محمد صلاح في ليالي الأبطال

تقرير

Salah Alexander-Arnold 2020 Liverpool
Getty

أتالانتا يلحق ليفربول بعد إسقاط أياكس

2020-12-09T20:02:21Z

أتالانتا يتأهل في المركز الثاني لثمن النهائي بعد الفوز على أياكس 

تقرير المباراة

Ajax Atalanta Muriel celebrating
Getty Images

ليفربول يتعادل مع ميتلاند بهدف صلاح

2020-12-09T19:58:03Z

صلاح يصبح الهداف التاريخي للريدز في الأبطال

تعادل ليفربول بهدف لمثله في دوري أبطال أوروبا

التقرير

Liverpool Midtjylland 2020
Getty

باريس سان جيرمان يتصدر مجموعته بالفوز على باشاك شهير

2020-12-09T19:34:11Z

تألق لنيمار ومبابي

فاز باريس سان جيرمان 5-1 على باشاك شهير ليتصدر المجموعة الثامنة

تقرير المباراة

Neymar Mbappe PSG 2020
Getty

محرز في تشكيل مانشستر سيتي أمام مارسيليا

2020-12-09T18:50:33Z