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تغطية مباشرة: توتنهام ضد إيفرتون وقمة باريس سان جيرمان ومارسيليا ولقاء الزمالك

أبرز مباريات اليوم، 13 سبتمبر

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James - Tottenham - Everton
@EvertonEsp

إيفرتون يتفوق على توتنهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

2020-09-13T17:22:30Z

سقوط مورينيو أمام أنشيلوتي

انتصر إيفرتون بهدف نظيف على توتنهام ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Everton 2020-21
Getty Images

موناكو ينتصر على نانت ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

2020-09-13T16:59:22Z

حقق موناكو الفوز على نانت بهدفين لهدف ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد 3 جولات محققًا 7 نقاط
Kevin Volland Charles Traoré Monaco Nantes Ligue 1 13092020
Getty

إيفرتون يتقدم على توتنهام

2020-09-13T16:40:52Z

دومينيك كالفيرت ليوين يسجل أول أهداف المباراة لصالح إيفرتون

ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

2020-09-13T16:00:32Z

تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام بلد الوليد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني
Valladolid Real Sociedad 13092020
@RealSociedad

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

2020-09-13T15:35:27Z

ليل 1-0 ميتز

أنجيه 1-0 ريمس

بريست 2-0 ديجون

لانس 3-2 لوريان

نيم 2-4 رين

Lille Metz Luiz Araujo 13/09/20
Getty Images

مورينيو بالقوة الضاربة أمام إيفرتون وخاميس رودريجيز يشارك

2020-09-13T15:13:35Z

ليستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست بروميتش بالثلاثية

2020-09-13T15:12:15Z

قاد فاردي ليستر سيتي للفوز بثلاثية نظيفة على وست بروميتش مسجلًا هدفين
Jamie Vardy scores Leicester West Brom 2020
Getty

ريال بيتيس يخطف الفوز أمام ألافيس

2020-09-13T15:06:42Z

نجح تييو في تسجيل هدف فوز ريال بيتيس على ألافيس في الدقائق الأخيرة من المباراة بالجولة الأولى من الدوري الإسباني
real betis alaves
Getty