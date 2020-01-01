تغطية مباشرة: تابع مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة والأهلي وباقي المنافسات

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد
2020-09-19T15:35:49Z
🚨 Presenting our first starting line-up of the 2020/21 #PL season!#MUFC #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) September 19, 2020
نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني
2020-09-19T15:25:49Z
نتائج مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين
آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد
كولن 2-3 هوفنهايم
شتوتجارت 2-3 فرايبورج
يونيون برلين 1-3 أوجسبورج
(C)Getty Images
إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين
2020-09-19T15:13:02Z
انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي
الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين
Everton