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تغطية مباشرة: تابع مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال وبرشلونة والأهلي وباقي المنافسات

أبرز مباريات اليوم، السبت، 19 سبتمبر 2020

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Everton Premier League 2020
Everton

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدوري الألماني

2020-09-19T15:25:49Z

نتائج مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن 1-4 هيرتا برلين

آينتراخت فرانكفورت 1-1 أرمينيا بيليفيلد

كولن 2-3 هوفنهايم

شتوتجارت 2-3 فرايبورج

يونيون برلين 1-3 أوجسبورج

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(C)Getty Images

إيفرتون يسحق وست بروميتش بخماسية لهدفين

2020-09-19T15:13:02Z

انتصر إيفرتون بنتيجة 5-2 على وست بروميتش في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

الأهداف جاءت عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز هاتريك وخاميس رودريجيز ومايكل كين

James Rodríguez Everton 2020
Everton