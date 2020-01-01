تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

مانشستر سيتي يتفوق على فولهام في الدوري الإنجليزي
2020-12-05T16:56:09Z
بأقدام دي بروينه وستيرلينج
انتصر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على فولهام في الدوري الإنجليزي
Getty Images
الباطن يتعادل مع التعاون
2020-12-05T16:48:27Z
تعادل الباطن مع التعاون بهدف لكل فريق
الفيصلي يتعادل مع العين
2020-12-05T16:47:37Z
تعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل فريق في الدوري السعودي
بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل
2020-12-05T16:41:44Z
تعادل بوروسيا دورتموند بهدف لمثله مع فرانكفورت في الدوري الألماني
كما تعادل مونشنجلادباخ مع فرايبورج وكولن مع فولفسبورج بهدفين لكل فريق
ولم ينتصر أحد سوى فريق ارمينيا بيليفيلد على ميتس بهدفين لهدف
Getty Images
لاتسيو ينهض من كبوته المحلية بالفوز على سبيزيا
2020-12-05T15:55:43Z
انتصر لاتسيو 2-1 على سبيزيا في الدوري الإيطالي
Getty
تغطية مباشرة .. ريال مدريد ضد إشبيلية
2020-12-05T15:20:31Z
لا بديل عن الفوزتابع تغطية مبارة ريال مدريد أمام إشبيلية من هنا
Getty Images
شاهد الفيصلي أمام العين
2020-12-05T15:17:17Z
شاهد مباراة الباطن والتعاون
2020-12-05T15:16:40Z
الأهلي يسقط أمام ضمك
2020-12-05T15:09:05Z
مباراة السبع أهداف
خسر الأهلي بشكل غير متوقع أمام ضمك بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي
تقرير المباراة
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ليفانتي يتفوق بالثلاثية على خيتافي
2020-12-05T15:06:51Z
في مباراة البطاقات الحمراء، فاز ليفانتي بثلاثية نظيفة على خيتافي
Getty
بيرنلي يخطف التعادل من إيفرتون
2020-12-05T15:03:30Z
استمر إيفرتون في سلسلة النتائج السلبية بالتعادل بهدف لمثله مع بيرنلي
Everton
بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية
2020-12-05T14:04:40Z
📋✅ Our starting XI 🆚 @SevillaFC_ENG!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/3AyVIJUemB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 5, 2020
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