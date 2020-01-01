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تغطية مباشرة .. تابع مباريات، ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونهائي كأس مصر

تغطية مباريات اليوم، السبت، 5 ديسمبر 2020

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Burnley Everton Calvert Lewin Richarlison Premier League 2020
Everton

مانشستر سيتي يتفوق على فولهام في الدوري الإنجليزي

2020-12-05T16:56:09Z

بأقدام دي بروينه وستيرلينج

انتصر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على فولهام في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Kevin De Bruyne Manchester City 2020-21
Getty Images

الباطن يتعادل مع التعاون

2020-12-05T16:48:27Z

تعادل الباطن مع التعاون بهدف لكل فريق

الفيصلي يتعادل مع العين

2020-12-05T16:47:37Z

تعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل فريق في الدوري السعودي

بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل

2020-12-05T16:41:44Z

تعادل بوروسيا دورتموند بهدف لمثله مع فرانكفورت في الدوري الألماني

كما تعادل مونشنجلادباخ مع فرايبورج وكولن مع فولفسبورج بهدفين لكل فريق

ولم ينتصر أحد سوى فريق ارمينيا بيليفيلد على ميتس بهدفين لهدف

MATEU MOREY BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA 05122020
Getty Images

لاتسيو ينهض من كبوته المحلية بالفوز على سبيزيا

2020-12-05T15:55:43Z

انتصر لاتسيو 2-1 على سبيزيا في الدوري الإيطالي
Immobile celebrating Spezia Lazio Serie A
Getty

تغطية مباشرة .. ريال مدريد ضد إشبيلية

2020-12-05T15:20:31Z

لا بديل عن الفوز

تابع تغطية مبارة ريال مدريد أمام إشبيلية من هنا
Sevilla Real Madrid
Getty Images

شاهد الفيصلي أمام العين

2020-12-05T15:17:17Z

شاهد مباراة الباطن والتعاون

2020-12-05T15:16:40Z

الأهلي يسقط أمام ضمك

2020-12-05T15:09:05Z

مباراة السبع أهداف

خسر الأهلي بشكل غير متوقع أمام ضمك بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي

تقرير المباراة

ضمك الأهلي الدوري السعودي 2020-2021
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ليفانتي يتفوق بالثلاثية على خيتافي

2020-12-05T15:06:51Z

في مباراة البطاقات الحمراء، فاز ليفانتي بثلاثية نظيفة على خيتافي
Levante Getafe 05122020
Getty

بيرنلي يخطف التعادل من إيفرتون

2020-12-05T15:03:30Z

استمر إيفرتون في سلسلة النتائج السلبية بالتعادل بهدف لمثله مع بيرنلي
Burnley Everton Calvert Lewin Richarlison Premier League 2020
Everton